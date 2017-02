Ciutadans recorre els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries perquè preveuen finançar un "nou 9-N"

Ciutadans ha registrat aquest dijous al matí el recurs sobre la llei d'acompanyament dels pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries que ja va anunciar la setmana passada. El portaveu de la formació, Carlos Carrizosa, ha denunciat que són uns comptes "totalment opacs" perquè inclouen partides "ocultes" que no estan "correctament identificades" i que preveuen pagar "la construcció d'estructures d'estat de la butxaca dels ciutadans".

Carrizosa també ha explicat que aquest divendres també presentaran un recurs per la llei de pressupostos per la partida destinada a convocar un referèndum d'independència. En concret, el recurs serà pel fons de contingència –al qual s'han destinat 330 milions d'euros–, que s'utilitzaria per al referèndum, però també per a partides que preveuen donar cobertura financera al procés refrendari –la de processos electorals i la disposició addicional número 31. Carrizosa considera que els catalans "tenen el dret d'identificar on van els seus diners" i denuncia que es destinin diners a fer un "nou 9-N".

En el recurs, Ciutadans demana que s'estudiï una partida prevista per a informàtica d'un total de "400 milions d'euros", uns diners que Carrizosa ha considerat "una autèntica bombolla informàtica, que podria incloure la gestió de bases de dades". El partit taronja també ha recorregut altres partides com l'impost sobre l'energia nuclear, que, segons ha explicat Carrizosa, el Tribunal Constitucional ja es va pronunciar fa uns anys que era "inconstitucional". El recurs de Ciutadans també demana, entre d'altres, que s'avaluï la constitucionalitat de l'impost sobre les begudes ensucrades i la supressió de la deducció de l'IRPF per a l'habitatge habitual. També denuncien que l'impost sobre els habitatges buits vulnera en part l'autonomia municipal.

El recurs se suma al que ja va presentar ahir el PSC per la llei de pressupostos i al que també ha de presentar el PP en les properes hores. A partir d'aquest divendres –que és quan s'acaba el termini per presentar els recursos en relació a la llei de pressupostos– el Consell de Garanties Estatutàries tindrà un mes per emetre el dictamen. En aquest sentit, Ciutadans espera que el Govern faci cas del que emeti l'organisme perquè en cas que no ho faci, Carrizosa creu que seria "particularment greu" i propi d'un govern "poc seriós".