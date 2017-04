El portaveu valencià de Ciutadans qualifica Albert Rivera "d'excloent"

El portaveu en funcions de Ciutadans (Cs) a les Corts Valencianes, Alexis Marí, ha criticat durament el president del seu partit, Albert Rivera, per la seva destitució com a síndic al parlament valencià. El motiu del cessament han estat les reiterades crítiques de Marí als acords assolits per Ciutadans amb el Partit Popular.

Marí ha qualificat Rivera "d'excloent" i ha afirmat que quan l'altre dia va escoltar el seu president "demanar que se'n vagin els qui no hi estan d'acord vaig pensar que s'havia pres una sobredosi de Cola Cao. A mi no se m'acut dir a qui té sanes discrepàncies que se'n vagi. Si eixa és la nova política, que vinga Déu i que ho jutgi".

El portaveu parlamentari també ha criticat que la seva formació continuï donant suport Mariano Rajoy. "Per què encara seguim agafats de la mà amb un home que va dir a Luis Bárcenas: 'Luis, sigues fort'?", ha subratllat Marí.

El diputat ha realitzat aquestes afirmacions durant el ple que les Corts Valencianes han celebrat per denunciar "la marginació" dels valencians en els pressupostos de l'estat de 2017.

La sessió ha registrat l'absència de tots els diputats del Partit Popular i de nou dels 13 representants del grup de Ciutadans, per considerar-la un "acte propagandístic". Entre els quatre diputats que sí han assistit es troba Marí, qui ha recordat als seus companys absents en l'hemicicle que els ciutadans els van triar per a defensar "a tots els valencians".