Ciutadans rebutja la nova fórmula d’aforaments del PP

El serial per a la presidència de Múrcia ha topat amb la Constitució. L’única manera que té el Partit Popular de no deixar escapar les regnes d’aquesta comunitat és refent ponts amb Ciutadans, que basa qualsevol possibilitat d’acord en l’eliminació dels aforaments. I el PP cedeix només a mitges. El seu portaveu al Congrés, Rafael Hernando, va assegurar ahir que estan disposats a eliminar aquest privilegi constitucional però només amb dues condicions: que es mantingui la protecció dels polítics limitant la capacitat d’acusació popular contra ells i que el canvi (que implica una reforma constitucional) no passi per un referèndum sobre la carta magna. Ciutadans, però, ja ha rebutjat la proposta.

Un aforat és un càrrec públic que precisament per aquesta condició no pot ser jutjat per cap tribunal de primera instància, amb l’objectiu de garantir que, si és jutjat, ho faci un tribunal al màxim d’independent possible i deslliurat de pressions polítiques. Tot i això, el mateix president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, reconeixia el mes passat davant el Congrés de Diputats que aquesta és una figura jurídica excepcional entre els països europeus i que requereix una reforma. Ara aquesta qüestió es torna a debatre amb la dimissió del president de la comunitat de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, després de ser imputat al cas Auditori. Ciutadans va condicionar el seu suport a la investidura de Mariano Rajoy a la dimissió dels càrrecs del PP que fossin investigats en casos de corrupció, però l’expresident de Múrcia es va resistir a fer-ho fins a rebre l’ultimàtum del seu soci de govern.

Tot aquest procés ha provocat que el PP torni a necessitar el suport del partit d’Albert Rivera per investir el nou candidat -ratificat ahir per l’Assemblea-, el popular Fernando López Miras. I aquesta vegada Ciutadans només ho farà si el PP es compromet a modificar l’Estatut de Múrcia eliminant-ne els aforaments.

Per primera vegada, el PP es va mostrar disposat a suprimir aquesta condició jurídica, però amb una exigència que acaba suposant una fórmula descafeïnada d’aforament. “Hi estem disposats sempre que es limiti l’acusació popular”, deia ahir Hernando en una entrevista a Onda Cero.

L’acusació popular és el dret que permet a particulars, polítics, sindicats o organitzacions posar querelles contra algú (en aquest cas polítics) encara que no estiguin directament afectats pel delicte. El PP demana que aquest dret, també recollit a la Constitució, sigui limitat si s’eliminen finalment els aforaments. Per al PP, això permetria la “utilització espúria dels tribunals per part de certes organitzacions polítiques que pretenen guanyar als tribunals el que no guanyen a les urnes”, deia ahir Hernando.

L’obstacle del referèndum

L’altre escull és un hipotètic referèndum. El PP només accedirà a eliminar aquest privilegi si no implica un referèndum constitucional que podria obrir la porta a qualsevol altre tipus de consulta. Segons Hernando, és fonamental evitar “l’ús que en farien els independentistes i Podem per buscar a través d’un referèndum qüestionar la Constitució”. Però el portaveu de Ciutadans, José Manuel Villegas, deixava clar que “no es pot lligar la supressió dels aforaments a limitar l’acusació popular, ja que això planteja problemes de constitucionalitat”. Posava així en evidència la debilitat del seu acord amb el PP.