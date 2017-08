Colau assegura que la manifestació d'aquest dissabte l'encapçalarà "la ciutadania"

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han convocat per aquest dissabte 26 d'agost una manifestació unitària en contra del terror. La protesta està convocada per les 6 de la tarda als Jardinets de Gràcia per arribar a plaça Catalunya. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat a través de Twitter que la mobilització estarà encapçalada per "la ciutadania".

El sábado 26 llenaremos las calles en una gran manifestación que encabezará la ciudadanía al grito de #NoTincPor https://t.co/SQOvbLhtJF pic.twitter.com/swOJ7DM05L — Ada Colau (@AdaColau) 20 de agosto de 2017

En les últimes hores, la CUP s'havia mostrat reticent a participar a la manifestació si també hi assistia el rei Felip VI, tot i que Poble Lliure, una de les organitzacions que formen part de la candidatura, s'havia desmarcat d'aquest posicionament i havia afirmat que sí que hi assistiria com una mesura de protesta contra el monarca. Colau ha explicat a través de les xarxes socials la ciutadania havia sorgit en massa per condemnar fermament l'atac i amb crits de "No tinc por" que va sorgir "espontàniament", l'havien "contagiat" entre tots els assistents al minut de silenci de divendres.

Ahir, en una entrevista a 'El Objetivo' de La Sexta, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va criticar l'actitud de la CUP, que va qualificar de "molt lamentable", i li va demanar que es repensés la seva posició. Des dels micròfons de RAC1, aquest matí, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, també ha demanat als cupaires que no "s'autoexcloguin" de la manifestació de dissabte i de la "unitat contra el terrorisme".