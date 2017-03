Colau critica que no hi hagi conseqüències als "indicis suficients" de finançament irregular de CDC

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat de “tràgic” que s’hagi tardat gairebé 8 anys a celebrar un judici “tan important” com el del cas Palau i critica que no hi hagi conseqüències als “ indicis suficients” que apunten a un suposat finançament irregular de l’antiga CDC.

“Esperem que el judici arribi fins al final. Hi ha indicis molt forts de finançament irregular de CDC i no estaríem parlant de pomes podrides sinó d’una cosa estructural i sistemàtica”, ha manifestat en una entrevista a TVE.

Montull perfila la confessió i no preveu anar més enllà de l'extresorer de CDC“La impunitat és el pitjor que hi pot haver en democràcia. Que hi hagi un cas de corrupció se suposa que es inevitable per naturalesa humana, però hi ha d’haver un sistema judicial que funcioni i castigui, especialment, els que han comès abús de poder”, ha conclòs.

Colau ha denunciat una situació de “ desigualtat judicial” i ha contraposat que Fèlix Millet està al carrer mentre s’aplica el “pes de la llei” a ciutadans anònims, a qui “fàcilment” s'envia a presó provisional. “Estem davant enormes delinqüents que, inclús sent confessos, estan lliure i triguen 8 anys a anar a judici”, ha lamentat, fent una crida a una “reflexió profunda” perquè dona sensació “d’impunitat i debilitat democràtica”.