Colau no tanca la porta a donar suport al referèndum unilateral

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no tanca la porta a un possible referèndum unilateral, és a dir, sense el permís de l’Estat. “La qüestió no és tant si és pactat o no és pactat com que sigui efectiu”, va dir ahir en una entrevista a Els matins de TV3. Colau, que és també el referent dels comuns, va explicar que el nou espai polític esperarà la proposta de referèndum que faci el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i valorarà després si la considera “eficaç” o no. Colau va explicar també que aquesta és la posició que els comuns van defensar durant la cimera pel referèndum que es va celebrar al Palau de la Generalitat el 23 de desembre.

Els comuns sempre han defensat l’opció del referèndum pactat. Aquesta possibilitat, però, sembla remota, especialment després que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmés aquest dimarts al vicepresident, Oriol Junqueras, que el govern espanyol no permetrà cap referèndum. Davant d’aquest escenari, els comuns s’han mostrat ambigus : defensen que només donarien suport a la consulta si el resultat fos vinculant. Si només es tracta d’una mobilització com va ser el 9-N, diuen, no hi participaran. Els comuns encara estan creant la nova formació que veurà la llum el dia 1 d’abril a partir d’una assemblea constituent. Durant tot aquest temps, la nova confluència d’esquerres hauria d’anar perfilant el seu ideari polític. Un dels punts clau serà, precisament, el del referèndum.

La indefinició va jugar una mala passada fa uns dies a Xavier Domènech, l’arquitecte del futur nou partit. En una entrevista a la Cadena SER va dir que en lloc d’un referèndum, el que feia falta a Catalunya eren “unes eleccions ja”. L’endemà, va utilitzar les xarxes socials per aclarir que la seva proposta només era una “possibilitat” i va assegurar que mantenen l’aposta per la consulta. “No hi renunciem”, va dir. Domènech va descriure què entenen els comuns per consulta “eficaç”. Ha de complir tres condicions: que la participació sigui majoritària, que es garanteixi el reconeixement internacional i que tingui garanties polítiques i jurídiques.

18 anys per poder-hi participar

A la mateixa hora que Colau no tancava la porta al referèndum unilateral, Junqueras li responia des dels micròfons de RAC1 que el Govern treballa perquè el referèndum tingui les “màximes garanties”. Per preparar la consulta, que segons el compromís de Carles Puigdemont s’ha de celebrar al setembre, el Govern intentarà complir al màxim els requisits que va fixar la Comissió de Venècia l’any 2007. Aquest òrgan consultiu del Consell d’Europa diu que una d’aquestes condicions és que les consultes siguin votacions que s’assemblin al màxim als processos electorals vigents. Els plans del Govern passen perquè el referèndum sigui equiparable a qualsevol jornada electoral, tal com va destacar Oriol Junqueras. En aquest sentit, el vicepresident va afirmar que per poder participar en el referèndum caldrà tenir almenys 18 anys. Això significaria un canvi respecte a la consulta, en què es podia votar a partir dels 16 anys.

La reunió amb Santamaría

El líder d’ERC va explicar també que la qüestió del referèndum va ocupar una “part llarga” de la reunió de dimarts amb Sáenz de Santamaría. Junqueras va demanar-li un referèndum acordat, oferint a la vicepresidenta fixar les condicions amb les quals el govern espanyol estaria disposat a acceptar-lo. La resposta, però, va ser la mateixa: “No es pot fer”. L’argument de la Moncloa continua sent que “una part” no pot decidir per “tots els espanyols”, segons va explicar Junqueras.

Davant d’aquest posicionament, el vicepresident ja va comunicar a Santamaría que el referèndum es farà de tota manera. Quina resposta hi haurà de l’Estat? Segons Junqueras, Santamaría no el va avisar del que podia passar si la Generalitat tirava endavant el referèndum sense el permís de l’Estat, tal com està previst.