Els 'comuns' posen en marxa la construcció del nou partit amb una crida a dur el canvi a la Generalitat

En unes Cotxeres de Sants de Barcelona que s'han quedat petites –hi hagut molta gent que ha hagut de quedar-se al final al carrer–, els 'comuns' han donat aquest diumenge el tret de sortida al procés participatiu que amb el lema "Un país en comú" ha de desembocar en la nova formació que aglutini tots els actors que, des de les eleccions municipals del 2015, s'han anat agrupant al voltant de diferents plataformes electorals. Una nova formació que, segons l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha de tenir com a objectiu conquerir la Generalitat sense perdre pel camí el lligam amb les lluites del carrer.

L'encarregat de cloure a l'acte ha estat Domènech, que com a arquitecte del nou subjecte polític ha defensat que la nova formació ha de tenir "una v oluntat absolutament irrenunciable de ser majoria" i "representar el poble en tota la seva diversitat. El diputat al Congrés ha erigit els 'comuns' en "l 'espai polític de la nova època que està vivint el país" i "l'únic espai en disposició de fer un canvi real per construir un país al servei de la seva gent" i acabar "amb l' hegemonia convergent". Per això, tot i subratllar que l'objectiu del partit no ha de ser només guanyar eleccions, s'ha mostrat convençut que la nova formació revalidarà a les properes eleccions catalanes la victòria que, ha presumit, ja ha aconseguit a l'Ajuntament de Barcelona i les dues últimes eleccions espanyoles a Catalunya.

Durant la seva intervenció, Colau ha reivindicat la necessitat que un projecte forjat en el municipalisme faci ara el pas a la Generalitat i al govern espanyol perquè són aquestes institucions les que tenen capacitat legislativa per fer front als principals reptes que, ha dit, afronta el país. "Cal que aquest espai polític que s'està configurant i que ha arribat a moltes alcaldies i regidories faci un pas més i vertebri un autèntic projecte de país per a Catalunya", ha avisat. Entre les lluites més urgents Colau hi ha situat el referèndum i deixar sense efecte " les retallades criminals" que s'han fet a Catalunya i que "amenacen" l'educació i la sanitat pública catalanes.

Després de l'acord pressupostari a què van arribar ahir el Govern i la CUP, Colau ha aprofitat el discurs per tirar un parell de dards contra l'esquerra anticapitalista. Així, a més de subratllar que els nous comptes no deixen sense efecte les retallades, ha cridat els presents a lluitar per una " fiscalitat justa que tampoc pot esperar". Segons ha dit, "que paguin més els rics és una qüestió de voluntat política que no pot esperar".

També pel que fa al referèndum Colau s'ha reservat algun retret per a la majoria independentista al Parlament. Després de dir que els comuns "han defensat sempre el referèndum i el segueixen defensant més que mai", ha qüestionat que "altres hagin passat pantalles molt ràpid i després hagin hagut de tornar enrere".

Una formació que "no es miri el melic"

L'1 d'abril és la data marcada al calendari dels 'comuns' per al naixement del nou partit que ha d'unir en una sola força Barcelona en Comú, EUiA, Iniciativa, Podem i Equo. La formació, que es defineix com a "catalanista, d'esquerres i amb ambició de govern", va aprovar fa una setmana les sis " ponències zero" que suposen el seu embrió ideològic i que s'han presentat aquest diumenge.

De fet, Colau ha centrat bona part del discurs a cridar els presents a construir un nou subjecte polític que fugi de les formes tradicionals de fer política, "que no es miri el melic" i que estigui sempre obert a les lluites del carrer. Que s'emmiralli, ha apuntat, en lluites com les Primaveres Àrabs, el 15-M o les protestes als aeroports contra el president americà, Donald Trump.

L'alcaldessa de Barcelona ha tancat la intervenció explicant els quatre desitjos que té sobre com ha de ser el nou partit: que posi els objectius per davant de les sigles, que no condicioni el seu projecte als tempos electorals, que "no es miri el melic" i que sigui netament feminista.