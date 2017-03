Colau reclama al consorci del Palau que torni a acusar Convergència

Després de la confessió de Fèlix Millet sobre el finançament irregular de Convergència, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dimecres que el Consorci del Palau de la Musica rectifiqui la seva decisió de no acusar CDC per l'espoli del Palau. L'expresident del Palau ha admès el pagament de comissions il·legals per l'adjudicació d'obra pública a CDC a través de l'entitat cultural.

Ada Colau ha reclamat a la Generalitat, que presideix el consorci format pel Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que reuneixi l'òrgan de govern per revisar l'estratègia judicial que està portant en la causa, com ja li va demanar per carta el consistori el 27 de febrer.

En una compareixença davant els mitjans després de saber-se la declaració de Millet, Ada Colau ha reclamat als dirigents de l'antiga CDC i de l'actual PDECat que donin explicacions públiques sobre el presumpte finançament il·legal del partit. Una petició que també ha fet l'oposició al Parlament i, fins i tot, Ciutadans ha registrat una petició de compareixença per a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el cap de l'executiu actual, Carles Puigdemont.