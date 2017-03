Colau: "No permetrem que els personalismes i les lluites de poder protagonitzin el nou partit"

A tres setmanes vista de l'assemblea fundacional del nou partit dels comuns encara no està gens clar com es configurarà aquest nou espai polític que pretén discutir l'hegemonia de CDC i ERC a Catalunya. Els dubte de Podem, que aquest dissabte conclou la votació interna per decidir si se suma al projecte en les condicions actuals, generen incerteses en el sí del nou espai polític. Aquest dissabte l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat la confluència i ha deixat clar que seran implacables amb els mals hàbits de la política tradicional. " No permetrem que els personalismes i les lluites de poder protagonitzin el nou espai", ha subratllat des de les cotxeres de Sants.

L'alcaldessa de Barcelona és la figura central d'aquest nou moviment, malgrat que ella hagi decidit apartar-se dels processos interns de decisió. De fet, només s'ha significat públicament sobre el projecte en comptades ocasions durant els darrers mesos. Aquest dissabte és una d'aquestes ocasions i la coincidència temporal amb la votació de Podem la fa especialment rellevant. " No estem aquí per fer una simple candidatura electoral", ha avisat tot just començar l'acte.

540x306 Ada Colau, durant l'acte d'aquest dissabte a les Cotxeres de Sants / ALEIX MOLDES Ada Colau, durant l'acte d'aquest dissabte a les Cotxeres de Sants / ALEIX MOLDES

Colau ha volgut remarcar que el nou partit no es planteja com una coalició sinó com una confluència i, això, implica " un projecte comú per a les properes dècades" i no només una aposta "tàctica" per a unes eleccions concretes. L'alcaldessa de Barcelona no ha fet referència en cap moment a Podem, però tot el seu discurs ha estat impregnat de referències a la necessària unitat de tots els actors perquè la confluència esdevingui un èxit. L'exemple de Barcelona li ha servit per assenyalar com es construeix un "model d'èxit": "A Barcelona vam apostar per una confluència real, que ha estat guanyadora. Hem generat un moviment ciutadà imparable que ha permès guanyar la ciutat més enllà d'aconseguir més o menys regidors", ha subratllat.

A BComú "ningú ha renunciat a les seves identitat múltiples", ha destacat Colau, que ha afegit que han aconseguit "sumar a molta altra gent que no venia dels espais polítics" que es van presentar junts a les eleccions del 2015. Per a Catalunya, Colau vol un model similar. " Un projecte en comú vol dir molt més que una simple candidatura electoral", ha insistit aconseguint l'aplaudiment de les 300 persones que s'han aplegat a les cotxeres de Sants.

540x306 300 persones a l'acte Un país en Comú a les Cotxeres de Sants amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau / ALEIX MOLDES 300 persones a l'acte Un país en Comú a les Cotxeres de Sants amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau / ALEIX MOLDES

"Estem aquí per fer front a les portes giratòries, a l'especulació amb els béns bàsics, per plantar cara a la cultura masclista del poder que permet el feminicidi", ha citat Colau com a exemples de la tasca comuna que ja estan impulsant conjuntament a les institucions. I, per seguir fent-ho, ha insistit, "tothom té moltíssim a aportar i tothom és imprescindible".

La incògnita de Podem

Els inscrits de Podem tenen temps de votar electrònicament fins a la mitjanit d'aquest dissabte i encara està tot obert, tenint en compte que la direcció del partit és partidària de no sumar-se al nou partit dels comuns si no es respecten les seves condicions. L'acte d'aquest dissabte a les Cotxeres de Sants es titula "Un pas endavant per un projecte en comú" i, tot i que Colau no es vol immiscuir en la decisió interna dels militants de Podem, aquest dissabte reivindica la unitat de tots els espais representats en la confluència per treballar plegats a partir del 8 d'abril.

Fa dos mesos, també a les Cotxeres de Sants, el nou partit dels comuns va presentar en societat el procés de confluència entre ICV, EUiA, Podem, Equo i BComú amb la vista fixada en l'assemblea fundacional del proper 8 d'abril. Aleshores, Colau ja va expressar quins eren els seus quatre desitjos sobre com ha d'acabar sent el nou partit: que posi els objectius per davant de les sigles, que no condicioni el seu projecte als tempos electorals, que "no es miri el melic" i que sigui netament feminista.

L'acte d'aquest dissabte, a més de feminista, ha estat protagonitzat íntegrament per dones de tots els espais de la confluència. La diputada al Congrés d' En Comú Podem, Lucía Martin, la senadora d' ICV, Maria Freixanet, la responsable de Dones d' EUiA, Adriana Sabaté i dues representants de Podem crítiques amb l'estratègia del líder del partit Catalunya, Albano Dante Fachin: Laura Pérez, regidora a l'ajuntament de Barceona i Mar García, diputada al Congrés.

Des de l'experiència personal a Barcelona, Pérez, ha garantit que no ha fet cap "renúncia" des que comparteix projecte amb la resta d'actors de la confluència. " No tinc cap por a què es desdibuixin els meus objectius ni a perdre la meva identitat", ha remarcat. La regidora veu "claríssim" que Podem ha de sumar-se al nou partit, "fugint de personalismes i de fonamentalisme ideològic", sense renunciar al seu ADN.

A les cotxeres de Sants no hi havia Fachin, però sí una altra de les persones crítiques del partit, la diputada Jessica Albiach i també diverses persones amb les samarretes liles de la formació. Tots plegats sota l'atenta mirada del coordinador de la confluència, el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech.