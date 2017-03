Colau topa amb Podem Catalunya

La confluència d’esquerres que preparen els comuns ha ensopegat perillosament a tres setmanes de la seva constitució. L’obstacle que s’han trobat al mig del camí es diu Podem Catalunya i està dirigit per una cúpula que cada dia s’allunya més de la resta de partits i que cada cop se sent més legitimada. El somni d’unir Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo en un sol partit s’allunya cada dia una mica més, però Pablo Iglesias no està disposat a deixar passar l’oportunitat de sumar amb Colau i ha decidit arremangar-se per reconduir la situació. Segons ha pogut saber l’ARA, tant el secretari general de la formació lila a l’Estat com el seu secretari d’organització, Pablo Echenique, estan mirant de reconduir la negociació.

La votació que havia de servir perquè els 52.000 inscrits que Podem té a Catalunya es pronunciessin a favor o en contra d’entrar a la confluència va acabar en derrota per als comuns. El 62% dels militants de Podem que van participar en la votació -el 4,6% del total- ho van fer per dir que sí, que les condicions que la cúpula del partit lila ha imposat en la negociació són irrenunciables. El 37% van votar que no i que, per tant, ja podien entrar a la confluència sense seguir negociant. La votació que ha decidit bona part del futur del nou partit només va tenir la participació de 3.901 persones, una xifra que suposa el 7% del cens. Tot i així, la secretària d’organització, Ruth Moreta, va assegurar que “els inscrits s’han pronunciat de manera clara”. “Aquesta direcció executarà el seu mandat, com no pot ser d’una altra manera”, va afegir.

El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, deia al matí que ara han de moure peça la resta de formacions i decidir “si assumeixen o no” unes condicions que “no les posa la direcció sinó els inscrits”. Fachin va ser clar: “No es tracta de seguir negociant. Han de decidir si el que ha dit la gent és acceptable per a ells”. El líder de Podem va avançar que “és probable” que la seva formació no pugui participar en la constitució del nou partit, però que hi deixaran “la porta oberta”.

La condició de la discòrdia

Dues de les tres condicions que Podem ha posat sobre la taula (un codi ètic i una votació proporcional) ja estan acceptades, però la tercera sembla impossible. Podem demana que els 52.000 inscrits que té el seu partit puguin participar en les pròximes votacions de la confluència sense haver de validar la identitat ni inscriure’s al nou partit. D’aquesta manera, Podem tindria un clar avantatge sobre la resta de formacions a l’hora de votar una llista per constituir la primera executiva de la confluència.

Els comuns, però, consideren que aquesta última condició és innegociable i que només podran participar en les votacions fundacionals (que han d’escollir el nom del partit, els eixos ideològics i l’executiva) les persones que prèviament s’hagin inscrit al nou partit polític i que hagin validat la seva identitat de manera presencial amb el DNI. Aquest sistema “busca garantir la seguretat, la transparència i la fiabilitat del vot mitjançant la verificació d’identitat per assegurar que una persona sigui un únic vot”, explicaven ahir els comuns a través d’un comunicat. I també busca que tots els partits comencin en igualtat de condicions.

Fonts dels comuns van assegurar que tot i les dures paraules de Fachin “les negociacions es mantenen”. El diputat de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) i líder d’EUiA, Joan Josep Nuet, va assegurar que ahir mateix ja van fer una nova proposta a Podem. “Estem treballant en un aplicació específica per verificar la identitat dels inscrits de Podem”, va dir Nuet. Segons el líder d’EUiA, hi ha la possibilitat de verificar la identitat dels inscrits del partit lila online i no de manera presencial, tal com s’exigia inicialment.

Una votació amb polèmica

La consulta que Podem ha celebrat aquest cap de setmana no ha esquivat la polèmica. La participació es va quedar en el 7%, quan els requisits de Podem Catalunya fixen que cal un mínim del 10% perquè el resultat sigui vàlid. La direcció, però, defensa que aquesta norma ja no és vigent perquè l’última assemblea de Podem a Madrid no va fixar cap mínim de participació. Tot i així, el requisit del 10% es va marcar des de Catalunya i no des de Madrid. La direcció, que fins ara parlava d’un cens de 52.000 inscrits, va dir ahir que només cal tenir en compte “el cens actiu”, que són les 34.000 persones que han participat en alguna votació l’últim any. Amb aquests comptes, el 7% es transforma en un 11%.