Collboni diu que votarà Pedro Sánchez a les primàries del PSOE

Jaume Collboni ha anunciat aquest dijous al matí que votarà Pedro Sánchez a les primàries que el PSOE celebrarà el 21 de maig. En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, el líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que Sánchez és el que "ha plantejat un projecte més diferenciat i nítidament alternatiu a la dreta".

Tot i això, ha assegurat que els tres candidats a les primàries -Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López- són vàlids. En aquest sentit, Collboni ha explicat que, per exemple, Díaz "ja ha demostrat que pot guanyar la dreta i governar, com ha fet a Andalusia".

El socialista també s'ha referit a les paraules que el líder del PSC, Miquel Iceta, va pronunciar en l'últim comitè federal del PSOE i que van ser enregistrades i difoses aquesta setmana. En la gravació es podia sentir Iceta assegurant que votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy va ser un "accident", unes paraules que, després, el mateix Iceta va haver d'aclarir a través de Twitter per reafirmar-se en el seu 'no' a la investidura de Rajoy.

En aquest sentit, Collboni ha defensat que el PSC creia fermament que havia de votar d'aquesta manera. "El que és un accident és no aconseguir tenir la mateixa posició" amb el PSOE, perquè, segons ha afirmat, votar de forma diferent no és una opció desitjable.