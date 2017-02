Collboni es va reunir amb Santamaría per parlar de les relacions bilaterals entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Estat

El govern espanyol vol continuar tirant endavant 'l'operació diàleg' amb Catalunya i preveu mantenir trobades amb institucions catalanes, com ara ajuntaments, però també el teixit empresarial del país. Sense anar més lluny, segons explica l'agència Efe i ha pogut confirmar l'ARA, fa uns mesos la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, es va reunir amb el primer tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, per parlar de les relacions bilaterals entre el consistori barceloní i l'Estat. Fonts municipals apunten que la trobada va ser "cordial".

De fet, el regidor socialista va avançar a principis d'aquest mes que l'Ajuntament de Barcelona pretén recuperar els acords amb l'Estat sobre la capitalitat cultural de Barcelona i que aquest reconeixement es tradueixi en suport econòmic. Segons l'agència Efe, Collboni va transmetre aquesta petició a Sáenz de Santamaría quan va visitar les obres del tren llançadora que ha d'arribar a la T1 de l'aeroport del Prat.

L'objectiu del govern espanyol és buscar un diàleg que vagi més enllà del "procés" i per això, Sáenz de Santamaría continuarà viatjant a Catalunya per concretar més trobades amb agents institucionals i econòmics catalans. De moment, les dues prioritats de l'executiu espanyol són Reus –perquè acollirà els actes de la Capitalitat de la Cultura catalana– i Tarragona –perquè el 2018 serà la seu dels Jocs del Mediterrani, amb un any de retard–.