Coma: "Van voler introduir un element de violència en el nostre discurs que no hi és en absolut"

Després de conèixer la decisió del jutge de l'Audiència Nacional d'absoldre el regidor de la CUP de Vic Joan Coma d'un delicte de sedició, el mateix Coma ha assegurat que amb la frase "per fer la truita caldrà trencar els ous" -que va pronunciar en el ple de l'ajuntament de la capital d'Osona fa dos anys- "van voler introduir un element de violència en el nostre discurs que no hi és en absolut". Pel regidor cupaire aquesta causa oberta contra ell no tenia cap sentit i ha explicat que es tractava de veure "fins a quin moment el sistema judicial estava disposat a seguir fent el ridícul".

En una entrevista a RAC1, Coma ha explicat que l'Estat intenta "sembrar la por" a través de les instàncies judicials. Pel regidor de la CUP les seves paraules no constituïen cap mena de delicte i assegura que l'Estat hi perd si acaba arxivant el seu cas, però també hi perd si segueix per la "via repressiva", ja que "perd legitimitat davant la població".

Coma ha fet una crida a "aprofitar l'escenari de repressió política i judicial" per defensar el "dret a l'autodeterminació". En aquest sentit, ha deixat clar que és un "dret legítim del poble català" i que si la via pactada per exercir-lo no prospera, és partidari de tirar endavant la "via desobedient i unilateral".

Salellas posa en valor "l'actitud ferma" de Coma

L'advocat de Joan Coma i diputat al Parlament, Benet Salellas, ha celebrat la decisió de l'Audiència Nacional d'absoldre el regidor cupaire d'un delicte de sedició. En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, Salellas considera que l'actitud de desobediència de Coma davant de l'Audiència Nacional demostra que "actituds fermes donen resultats ferms". Coma no va anar a declarar quan va ser citat per l'Audiència Nacional, sinó que hi va anar després que el detinguessin els Mossos d'Esquadra. "És una victòria del conjunt de la societat civil i política que ha donat suport a Coma", ha dit Salellas.

L'advocat de Coma considera que l'arxivament del cas demostra que l'Audiència Nacional "investiga voluntats polítiques i castiga dissidències". Salellas també ha explicat que la causa que ara haurà d'investigar el jutjat de Vic -en relació a un delicte de desobediència i prevaricació- no tindrà recorregut "perquè s'hauria d'anar contra tota la majoria independentista del ple de Vic" per haver aprovat la moció de suport al 9N. Així, Salellas ha apuntat que això faria que s'hagués d'obrir "expedient als 300 ajuntaments que van donar suport a la moció" i, per tant, considera que això no passarà.