Compte enrere per a la guerra d'avals al PSOE: López i Díaz registren les seves candidatures

S'ha acabat la treva de Setmana Santa, marcada per la mort sobtada de l'exministra Carme Chacón, i comença la primera gran batalla de cara a les primàries del PSOE: la guerra d'avals. Des de dijous fins al 4 de maig els tres candidats a la secretaria general del partit es disposen a recollir el màxim nombre de suports per participar a les primàries. Tant la presidenta andalusa, Susana Díaz, com l'exlehendakari Patxi López ja registren aquest dilluns a Ferraz les seves candidatures. Després de 4 mesos de precampanya, finalment comença la campanya oficial. Està previst que demà faci el mateix l'equip de Pedro Sánchez i registri la seva candidatura.

Sánchez ja dona per fet que Díaz el vencerà en aquesta primera prova de cara a les primàries del 21 de maig. La 'baronessa' l'ha reptat a recollir més avals que ella després de les múltiples demostracions de força de l'exsecretari general. " Les agrupacions locals ens traslladen que tindrem més vots que avals", assenyalen fonts de l'equip de Sánchez, que asseguren que esperen "sorpreses molt agradables" en alguns territoris que clarament donen suport a Díaz, com el País Valencià i l'Aragó. "En democràcia pura els que callen, parlen", assegura un altre membre de l'equip de l'exsecretari general, i recorda que Josep Borrell va recollir menys avals que Joaquín Almunia i després va guanyar les primàries.

El dubte de Patxi López

Díaz vol exhibir múscul en aquesta primera prova i ja ha mobilitzat tot el seu equip. És, sense cap mena de dubte, qui té el suport de tot l'aparell i en la tasca de la recollida d'avals el principi de "jerarquia" prima, assenyalen les mateixes fonts 'sanchistes', que recorden que les primàries no es guanyen el 4 de maig sinó el diumenge 21. El gran dubte és si Patxi López aconseguirà prou avals. Tot i que encara no hi ha cens definitiu -no es tancarà fins al 28 d'abril, en plena recollida d'avals-, les candidatures calculen que han de superar els 9.000 suports, aproximadament un 5% del total del cens. Els 'sanchistes' estenen la mà a l'exlehendakari si decideix retirar-se i diuen que, en el fons, tothom sap, inclòs Patxi López, que les primàries són cosa de dos: Pedro Sánchez i Susana Díaz.

Un o dos debats?

La proclamació oficial dels candidats no serà fins al 8 de maig, la campanya començarà el 9 i durarà fins al dissabte 20. Ferraz ha proposat que es faci només un debat a la meitat de la campanya, tot i que Sánchez s'ofereix a fer-ne més si el comitè organitzador ho accepta. Ara bé, demana que ho aclareixin ja per poder preparar bé la campanya. Els últims actes de l'exsecretari general seran a Valladolid, Barcelona, València, Sevilla i Madrid. Aquest cap de setmana, justament, farà els primers actes a Catalunya: dissabte a l'Hospitalet del Llobregat i diumenge a la Ciutat Comtal.