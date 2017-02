Comín retreu a la CUP que no "sigui valenta per admetre l'error" del cartell de la bufetada i no demani disculpes

La CUP ha fet aquest dijous fer una interpel·lació al conseller de Salut, Antoni Comín, al ple del Parlament per preguntar sobre el possible col·lapse de les urgències. La diputada Eulàlia Reguant ha plantejat les preocupacions i propostes dels anticapitalistes al respecte en el seu torn. Però quan Comín ha agafat la paraula no ha volgut deixar passar l'oportunitat de recordar que Endavant, un dels grups que donen suport a la CUP, va difondre un cartell contra les retallades en salut on apareixia el conseller sent bufetejat.

" Podem fer veure que no passa res. Tots sabem que hi ha un elefant blanc a la sala i podem fer com si no el veiéssim", ha dit Comín per avisar que ell en volia parlar. "Si son valents per responsabilitzar el Govern d'alguns dels problemes de la sanitat, haurien de ser igual de valents per reconèixer que aquell cartell va ser un error", ha etzibat el conseller, tot retraient als anticapitalistes qe no s'hagin disculpat amb ell i que només la diputada Mireia Boya se'n va desmarcar.

I és que Comín ha volgut deixar clar que la relació amb la CUP no pot seguir sent la mateixa sense resoldre la polèmica pel cartell. "La valentia ha de ser per denunciar els erros dels altres i també per assumir els errors propis. Tothom s'equivoca, no passa res, ningú és perfecte i la CUP tampoc. Aquest conseller també s'ha equivocat, i s'ha disculpat, vostès també podrien. Potser és més difícil ser valent en aquets sentit", ha sentenciat el titular de Salut.

Al torn de rèplica, però, la diputada de la CUP ha evitat entrar a valorar la polèmica, no ha volgut fer cap referència ni aprofitar per disculpar-se, matisar o justificar aquella il·lustració de la bufetada. "Nosaltres veníem a parlar d'urgències i seguirem parlant d'urgències", ha etzibat en començar la seva part.