Commoció al PSC per la mort de Carme Chacón: "Ha estat un referent"

La mort de Carme Chacón als 47 anys ha commocionat els seus companys de partit. "Colpit per l'emoció", ha descrit el líder socialista, Miquel Iceta, després de confirmar la notícia . "Un cop duríssim. Me n'acabo d'assabentar fa uns minuts, estic en xoc, em sembla absolutament dramàtic", ha dit en declaracions al 3/24 la portaveu del PSC a Madrid, Meritxell Batet, que ha definit Chacón com " una persona imprescindible per entendre els últims anys del PSC". "Ha estat un referent", ha continuat Batet, que ha destacat les responsabilitats polítiques que ha ocupat Chacón al llarg de la seva vida.

Més tard, des de la seu del PSC, Miquel Iceta, ha donat a les gràcies a tots els dirigents polítics i representants sindicals que han mostrat el seu condol al partit: "Hem rebut es condolències de tothom, perquè realment la Carme no deixava indiferent a ningú, sempre ha estat a tots els combats i sempre la recordarem com el que va ser, una militant d'una sola peça, tot i que fràgil, molt forta". Iceta ha volgut recordar Chacón com " la primera dona ministra ade defensa, passant revista a les tropes i embarassada del Miquel [el seu fill de 9 anys]", però també com a regidora i com a militant.

"Estic destrossat, era una amiga", ha afegit l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. "És una persona d'una trajectòria tan sòlida, tan lluitadora, una dona immensa...és impensable que la Carme ja no estigui entre nosaltres" , ha lamentat Balmón.

Tant Balmón com Batet han destacat que els problemes cardíacs de Chacón no li impedien fer vida normal, un extrem que també ha subratllat l'ex líder del PSC, Pere Navarro. "Practicava l'esport de manera habitual, i aparentment era una persona sana malgrat els problemes que tenia des de néixer", ha dit Navarro, també commocionat. "Ha sigut un impacte molt fort, venen records de coses que havíem passat junts. Ha estat un referent del Partit Socialista".

La majoria de companys seus han recordat el paper cabdal que va tenir Chacón en la lluita per la igualtat a l'estat espanyol, i han rememorat la seva imatge com a ministra de Defensa quan estava embarassada. Àngel Ros, Marina Geli, Celestino Corbacho i Montserrat Tura han mostrat també el seu condol a la família de l'exministra.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha confirmat la notícia a través de Twitter, compareixerà a la seu dels socialistes catalans en els pròxims minuts per recordar la figura de l'exministra.

En declaracions a La Sexta, el portaveu de la gestora dels socialistes, Mario Jiménez, ha assegurat que el partit està "destrossat", i ha recordat Chacón com una "companya molt important". Més tard, en un comunicat, la gestora del PSOE ha explicat que està "intentant assimilar aquest dur revés", i ha reivindicat que sempre va desenvolupar amb fermesa, eficàcia, sensibilitat i valentia les responsabilitats que se li van encomanar.

També l'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez ha mostrat el seu dolor per la pèrdua de Chacón. A través de Twitter, el candidat a liderar el PSOE ha assegurat estar "trencat" per la mort de Chacón. Per la seva banda, Patxi López ha suspès tots els actes de campanya -aspira també a liderar el PSOE- després de conèixer la notícia.

Consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera Carme Chacón. Todo mi afecto y calor hacia su familia. Hasta siempre, Carme. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de abril de 2017

Les mostres de condol, però, han arribat des de tots els partits polítics. Ben aviat s'ha conegut la notícia s'ha produït un allau de mostres de missatges de suport a la família socialista. Entre els primers a fer-ho hi ha hagut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.

Xocat per la mort de Carme Chacón. Tot el meu afecte a la família, i al seu partit @socialistes_cat . — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de abril de 2017

Els mitjans de comunicació estan informant de la mort de la Carme Chacón.

El meu condol al seus familiars i amics. — Oriol Junqueras (@junqueras) 9 de abril de 2017

També des de la resta de partits d'àmbit estatal s'ha mostrat suport al PSOE davant la mort de Chacón. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha traslladat a través de Twitter el seu condol, i ha recordat l'exministra com "una gran política amb sentit d'Estat". El líder de Podem, Pablo Iglesias, l'ha destacat com una dona "brillant i de gran capacitat política". Per la seva banda, Albert Rivera ha dit que "és un dia trist per la política espanyola".