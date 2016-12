Comptes tècnics o ideològics?

En el sobiranisme conviuen dues concepcions diferents sobre com s’ha d’encarar el debat dels pressupostos. Per a uns, com que són teòricament els últims comptes abans de la independència cal aprofitar-los per prefigurar un model de país, i aposten per tenyir-los d’ideologia esquerrana amb l’argument que una majoria de la societat catalana, i sobretot els indecisos, se situa ara en aquestes coordenades. Un altre corrent defensa que ara cal evitar el debat ideològic per centrar-se a assolir la independència, perquè el principal perill són la divisió i les tensions internes. La CUP és clarament del primer grup i una part important d’ERC també. En canvi, el PDCat se situa en la segona tesi. De com es resolgui el dilema en pot dependre el futur del procés.