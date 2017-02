Podem evita mencionar el referèndum en la proposta de comissió sobre Catalunya al Congrés per seduir el PSOE

260x366 Xavier Domènech i Íñigo Errejón en una imatge d'arxiu. / CRISTINA CALDERER Xavier Domènech i Íñigo Errejón en una imatge d'arxiu. / CRISTINA CALDERER

Tres mesos després d'anunciar que tenien intenció de proposar la creació d'una comissió al Congrés sobre el dret a decidir, En Comú Podem finalment ha registrat la seva iniciativa. Ara bé, no menciona en cap moment el dret a decidir ni la seva proposta de referèndum. Per intentar aconseguir l'aval del PSOE, Xavier Domènech ha apostat per evitar les "gesticulacions" i les paraules que "generen rebuig". D'aquesta manera, si s'aprova, l'espai de debat es titularia 'comissió no permanent per al debat sobre la crisi territorial que viu l'Estat espanyol i les diferents propostes de solució democràtica a aquesta problemàtica'. El portaveu d'En Comú ha explicat que ja han parlat amb els socialistes sobre la proposta i que de moment "la recepció és molt positiva".

L'objectiu, segons ha explicat Domènech, és obrir una taula de diàleg en què Podem pugui defensar el dret a decidir, però també "d'altres també puguin defensar les seves propostes", com el cas de l'aposta federal del PSOE. També busquen que en la comissió compareguin representants de la societat civil com d'Òmnium i l'ANC, així com també experts constitucionalistes que alerten de la crisi territorial.

"Volem obrir un espai perquè la llei no es converteixi en una trinxera per amagar que no tenen cap solució a oferir a les demandes de descentralització" Íñigo Errejón Portaveu de Podem al Congrés

"La comissió ha de fer un diagnòstic del que suposa la crisi territorial i donar respostes democràtiques", ha detallat Domènech, que considera un pas important per a la "resolució dels problemes" comença per " la capacitat d'assumir la responsabilitat del problema".

"Convidem també a les forces polítiques que no volen anar més enllà en la qüestió territorial. Volem obrir un espai perquè la llei no es converteixi en una trinxera per amagar que no tenen cap solució a oferir a les demandes de descentralització", ha assenyalat el portaveu de Podem, Íñigo Errejón, que ha acompanyat Domènech en la presentació de la comissió.

Diferències amb la comissió del PDECat

A diferència de la iniciativa que va presentar el PDECat el desembre passat, i que tant PP com PSOE i Ciutadans van tombar, la d'En Comú Podem no posa una data límit a trobar una solució al conflicte i no el circumscriu només al conflicte territorial amb Catalunya. En cap cas detalla que el problema provingui de la sentència de l'Estatut i s'alinea amb bona part de l'argumentari socialista per aconseguir el seu vist-i-plau. Defensa que cal reconèixer la importància del conflicte institucional entre Catalunya i Espanya i insta els diputats a assumir la "responsabilitat compartida dels representants de la ciutadania per buscar solucions democràtiques al conflicte".

Encara no hi ha data per al debat de la iniciativa al ple del Congrés. Més enllà de si s'aprova o no, qui tindria l'última paraula perquè tirés endavant seria la mesa, controlada per PP i Ciutadans. No és nou al congrés que s'aprovi la creació d'una comissió i que després es posin pals a les rodes perquè es constitueixi, com ha passat amb la de l'operació Catalunya.

Una comissió plurinacional

Podem s'ha posat de llarg per a la presentació de la proposta de comissió i, igual que quan va arribar al Congrés, ha reunit tots els seus portaveus confederals. El portaveu de la formació morada, Íñigo Errejón, la de Podem a Euskadi, Nagua Alba, i membres de Compromís i En Marea s'han sumat a la roda de premsa.