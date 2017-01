Coscubiela lamenta "un any perdut" amb el Govern Puigdemont

El portaveu de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) al Parlament, Joan Coscubiela, ha criticat aquest dimarts que el Govern de Carles Puigdemont ha estat "un any perdut", ja que "ha fracassat en els seus propis objectius". Segons Coscubiela, el primer any de Puigdemont com a president de la Generalitat no ha servit "ni per fer front a la situació d'emergència que viu el país ni per avançar en la sobirania política".

"La principal prioritat del govern Puigdemont ha estat la seva supervivència política i qui dia passa any empeny i govern conserva", ha dit.

Coscubiela ha lamentat que "la legislatura s'ha construït sobre la feblesa i la inestabilitat política" i "basada en l'autoengany que els ciutadans havien atorgat al Govern una majoria per fer una declaració unilateral d'independència. Després de 15 mesos es demostra que tot ha estat una gran ficció.

Coscubiela ha desitjat que el 2017 "sigui l'any del referèndum" i ha repetit també que aquesta consulta ha de ser "eficaç" i "tenir efectes en l'estatus polític de Catalunya". El portaveu dels 'comuns' al Parlament ha afegit: "Ni les eleccions poden substituir el referèndum ni el referèndum pot substituir les eleccions".

Coscubiela també ha demanat a la CUP (encara que no ha citat directament aquesta formació) que no permeti "ni per activa ni per passiva" que el Govern de Junts pel Sí aprovi els pressupostos i ha recordat la unió que tantes vegades s'ha fet palesa al Parlament entre CSQP, PSC i CUP a l'hora de defensar una nova política fiscal que augmenti la pressió sobre les grans rendes. Coscubiela també ha recordat que els pressupostos no inclouen la renda mínima garantida.