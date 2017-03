Condemnada a un any de presó per fer acudits sobre Carrero Blanco a Twitter

L' Audiència Nacional ha condemnat a un any de presó la tuitaire Cassandra Vera (@kira_95), de 21 anys, per un delicte d' humiliació a les víctimes del terrorisme. El tribunal considera que 13 comentaris que la noia va escriure a Twitter entre 2013 y 2016 sobre el president del govern franquista Luis Carrero Blanco i el terrorisme constitueixen menyspreu, deshonra, descrèdit, burla i afront a persones que han patit el terrorisme i als seus familiars. L'Audiència sentencia que els comentaris de Cassandra suposen "una actitud irrespectuosa i humiliant que encaixa dins del delicte d'humiliació a les víctimes".

En el seu escrit, el tribunal conclou que l'explicació de la tuitaire, que durant el judici va situar els seus tuits dins de la ironia i el to humorístic, no és convincent. Segons la sala, les seves frases, acompanyades la majoria de cops amb imatges, reforcen el caràcter de descrèdit burla i mofa d'una víctima del terrorisme, "per molt que l'atemptat patit pel llavors president del govern del règim franquista va tenir lloc el 1973": " La xacra del terrorisme persisteix, encara que amb menor intensitat, i les víctimes del terrorisme constitueixen una realitat inqüestionable que mereix respecte i consideració amb independència del moment en el qual es va perpetrar el sagnant atemptat, que per cert, va encegar la vida de dues persones més, no tan rellevants però també mereixedores de la mateixa deferència", argumenta.

La sentència desgrana les últimes sentències del Tribunal Suprem sobre aquesta matèria per a concloure que en el present cas no concorre l'" error de prohibició" que va al·legar la defensa durant el judici, ja que la persona jutjada té una formació universitària i un grau de coneixement i percepció de les coses que converteix en inimaginable "que no sàpiga que la conducta que se li atribueix és penalment reprotxable, tot i que ignori els concrets requisits del tipus aplicable". Segons el tribunal, la mateixa conducta expressada per l'acusada en els seus missatges a Twitter "demostra que coneixia l'existència del retret penal de la seva conducta, o almenys s'ho va plantejar", i afegeix que "es tractava d'una persona amb certa cultura que evidentment sabia que estava cometent fets palesament il·lícits".

En un tuit aquesta tarda, la tuitaire, que no entrarà a presó perquè la pena és inferior a dos anys i no té antecedents, ha reaccionat a la sentència: "No només em queden antecedents. M'han tret el dret a la beca i destrossat el meu projecte de ser docent. M'han arruinat la vida".

No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida. — Cassandra Vera (@kira_95) 29 de marzo de 2017

Podem ha donat suport a la condemnada i ha demanat que es tregui el delicte d' enaltiment del terrorisme del codi penal. El líder del partit, Pablo Iglesias, ha qualificat de " despropòsit" que es "destrossi" la vida a una estudiant d'història de 21 anys "per 13 tuits". I ha equiparat el que va fer Cassandra amb les declaracions habituals del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, "contra les víctimes de les dictadura". "Cal ser senats", ha conclòs.

Lucía Carrero Blanco, neta del president franquista, va dir al gener que considerava un "absolut disbarat" que se sol·licités presó per publicar missatges a Twitter mofant-se de l'atemptat contra el seu avi, afegint que els missatges de Cassandra només eren un "enaltiment del mal gust i de la manca de sensibilitat".