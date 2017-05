Conesa rebutja que ERC incorpori a la Diputació de Barcelona la regidora implicada en les gravacions de Bonvehí

La polèmica gravació d'una conversa privada del número 2 del PDECat, David Bonvehí, va provocar una setmana santa tensa entre ERC i el Partit Demòcrata i es va saldar amb el cessament de la fins aleshores primera tinent d'alcalde de Manresa, Mireia Estefanell, a la que el PDECat apunta directament com una de les autores de la gravació (la seva veu s'escolta en l'àudio al costat de la del també republicà Pere Culell). Després d'unes setmanes tenses, semblava que els dos partits havien aconseguit oblidar l'incident més enllà de Manresa. Res més lluny de la realitat. Aquest dimarts, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha rebutjat públicament que Estefanell es converteixi en assessora d'ERC a la Diputació, tal com havien plantejat els republicans.

DESMENTEIXO rotundament la incorporació de Mireia Estefanell a la @diba. @ercdiba ha fet proposta que @Pdemocratacat no pot acceptar. — Mercè Conesa Pagès (@mconesapages) 30 de mayo de 2017

El PDECat "no pot acceptar", segons Conesa, que ERC nomeni a una persona sospitosa d'haver participat en la gravació de Bonvehí. Estefanell no ha donat explicacions públiques sobre el cas, tot i que sí les hi va donar a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va decidir cessar-la del govern municipal en haver-li perdut la confiança. Des d'aleshores, Estefanell continua exercint de regidora, però fora de l'executiu, on sí continuen els seus companys d'ERC.

Fonts de la Diputació de Barcelona confirmen la proposta d'Esquerra d'incorporar com a assessora a Estefanell, ja que tenien una vacant lliure, la que va deixar Carles Feiner, que va ser cessat per haver amenaçat a un membre de Societat Civil Catalana. Feiner, un dels castellers històrics dels Minyons de Terrassa, va morir poques setmanes després.

Tot i que els grups polítics proposen els seus assessors, la presidenta té la potestat de vetar-los, una atribució que no s'acostuma a exercir, però que Conesa ha decidit aplicar amb Estefanell.