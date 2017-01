Conesa ultima un acord per fer entrar el PSC al govern de Sant Cugat del Vallès

L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Mercè Conesa, té molt avançat un pacte amb el PSC perquè els socialistes entrin a formar part del govern del municipi, segons informa l'ACN. CiU té 11 regidors i el PSC 1, amb la qual cosa no aconseguirien la majoria absoluta, situada en els 13 regidors dels 25 que conformen el ple. Cal recordar que CiU té signat un pacte d’estabilitat pressupostària amb ERC, i que malgrat que des del principi de legislatura Conesa ha estès la mà als republicans perquè entressin a l'executiu municipal, l’assemblea local d’Esquerra va decidir que es mantindrien a l’oposició. En aquest marc Conesa ha buscat un soci estable de govern per poder dur a terme polítiques municipals més enllà de l’aprovació anual dels comptes.

En els últims mesos, les converses entre CiU i el PSC han evolucionat fins al punt que els dos grups municipals han plantejat la incorporació dels socialistes al govern. Tot i això, i malgrat que les converses estan molt avançades, la signatura del pacte acabarà depenent de la posició de les executives locals dels respectius partits, que encara no s’han reunit per valorar el pacte.

En cas de confirmar-se l’acord, seria un pacte que se circumscriuria estrictament a qüestions que afecten la política municipal de Sant Cugat del Vallès, sense perjudici que en altres tipus de temes que es puguin debatre al ple, cada partit pugui votar el que consideri oportú sense que això afecti el pacte.

Arran d’aquest més que possible acord entre CiU i PSC, ERC ha convocat una roda de premsa per a aquest dissabte en què explicarà que l’acord "afectarà" al pacte d’estabilitat pressupostària renovat abans d’acabar el 2016.

L'aliança entre el PSC i CiU (el PDECat i UDC van compartir coalició en les últimes eleccions municipals) no s'explora només a Sant Cugat. Molt a prop, a Cerdanyola del Vallès, els antics convergents no tanquen la porta a sumar-se a la moció de censura que els socialistes estan explorant per acabar amb el govern de coalició format per Compromís per Cerdanyola (que, entre d'altres, inclou la CUP) i ERC.