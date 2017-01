Conesa presenta aquest dijous l'acord perquè el PSC s'incorpori al govern de Sant Cugat

El PSC de Sant Cugat del Vallès ha de ratificar aquest dimecres en assemblea l'acord de govern segons el qual el grup socialista s'incorporarà al govern municipal, actualment integrat només pel grup de CiU. Es preveu que els dos partits facin públic l'acord aquest dijous, però ja en declaracions a l'ACN, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, en fa una valoració "molt positiva". Conesa reconeix que si bé l'acord amb el PSC no els dóna la majoria absoluta, si que dota l'executiu local de més "equilibri" per afrontar els reptes de ciutat d'aquí al 2019: "Hem redactat un document interessant amb objectius per a la ciutat". És, assegura, un "bon pacte".

Conesa detalla que des del principi del mandat ha treballat "perquè una altra força s'incorporés al govern municipal per fer-lo el més ampli possible". L'alcaldessa assegura que en un primer moment va estendre la mà a ERC com a soci prioritari, però els republicans no van voler passar d'un pacte d'estabilitat pressupostària i mantenint-se a l'oposició: "Entenc i respecto que no hagin volgut incorporar-se", es lamenta.

Ara, a punt d'arribar a l'equador de mandat, el govern municipal de Sant Cugat del Vallès acabarà incorporant l'únic regidor del PSC, que aritmèticament no dóna majoria absoluta al nou executiu local. Tot i això, Conesa valora el pacte com a molt positiu perquè sí donarà, opina, un major equilibri.

Els detalls de l'acord, així com les noves assignacions, es preveu que es donin a conèixer aquest dijous en una roda de premsa que, ara per ara, encara no ha estat convocada. Segons ha pogut saber l'ACN, el pacte es circumscriurà estrictament a qüestions que afecten la política municipal de Sant Cugat del Vallès, sense perjudici que en altres temes que es puguin debatre al ple, CiU i el PSC puguin discrepar sense que això afecti al pacte.