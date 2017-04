La seu del PSOE acollirà la capella ardent per acomiadar Carme Chacón

La seu del PSOE de Madrid serà l'espai que acollirà la capella ardent per acomiadar l'exministra socialista Carme Chacón, que ha mort aquest cap de setmana. A partir de dos quarts de dues del migdia, Ferraz obrirà les portes per vetllar el cos de l'exdirigent socialista. A la seu socialista també es posarà a disposició de tots els ciutadans un llibre de condol.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta; la diputada socialista al Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, i el secretari d'Organització, Salvador Illa, seran a la capella ardent instal·lada a Ferraz a dos quarts de cinc de la tarda. Tots tres encapçalaran la delegació institucional dels socialistes catalans per acomiadar Chacón. El PSC també ha suspès tots els actes previstos a la seva agenda durant dos dies.

Per la seva banda, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat tres dies de dol. Chacón va ser regidora d'aquesta ciutat entre el 1999 i el 2007. Durant aquests tres dies també s'instal·larà un llibre de condolences a l'entrada del consistori, segons l'ACN. Les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal i en els propers dies està previst celebrar un ple extraordinari en la seva memòria.L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, assegura que la mort de Chacón deixa "un buit enorme" a totes les persones que l'han coneguda i l'ha qualificada com "una dona insubstituïble per la seva vàlua humana i política". Díaz afirma que la petjada que deixa l'exministra és "inesborrable".

A l'exministra socialista, que tenia una malaltia congènita al cor, la van trobar morta ahir al seu domicili de Madrid després que uns amics i familiars alertessin el servei d'emergència de Madrid perquè no podien localitzar-la. Chacón tenia 46 anys.