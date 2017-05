El Congrés votarà si s'ha de treure Franco del Valle de los Caídos

Exhumar de manera "urgent" les restes de Franco i traslladar-les fora del Valle de los Caídos és una de les mesures que reivindica la proposta d'ampliació de la llei de memòria històrica, que es debatrà demà al ple del Congrés.

La proposició no de llei liderada pel partit socialista recull una vintena de mesures més, com l'exhumació de les restes de José Antonio Primo de Rivera, tot i que en aquest cas consideren "suficient" traslladar-les a un lloc "no preeminent de l'edifici", l'elaboració d'un cens complet per col·locar plaques en memòria de les víctimes o l'estudi de la creació de bancs d'ADN per identificar els desapareguts.

El text demana complir de manera efectiva amb la llei de memòria històrica, que està vigent des de fa 10 anys, i seguir les recomanacions de l'informe que va fer un grup d'experts el 2011. Tot això dos mesos després de desestimar el recurs que va presentar el jutge Baltasar Garzón a la Sala del Contenciós Administratiu contra una sol·licitud denegada pel govern espanyol que demanava traslladar els cossos de Franco i Primo de Rivera.

El PSOE també demana excloure de tot tipus de subvencions o ajudes públiques a organitzacions o entitats que lloïn o defensin la dictadura o la figura del dictador, el nazisme, la xenofòbia o qualsevol altra expressió discriminatòria o vexatòria per a les víctimes. Tanmateix, els socialistes proposen estudiar la nul·litat de les condemnes dictades pels tribunals penals franquistes contra els qui van defensar la legalitat republicana.

En la proposició no de llei, el PSOE vol establir l'11 de novembre com el Dia Europeu de les Víctimes del Fascisme i promoure la creació d'una Comissió de la Veritat, seguint les recomanacions de les Nacions Unides. La iniciativa ja es va aprovar el 8 de març passat a la Comissió Constitucional amb el suport de Podem, Ciutadans, ERC; PNB i BILDU. UPN es va abstenir i el PP va votar en contra al·legant que la llei ja es compleix.

En una entrevista amb Efe, el portaveu del Congrés, Antonio Hernando, ha assegurat que la iniciativa forma part de la "identitat ideològica" del PSOE. La portaveu adjunta del grup socialista ha afegit que la llei de memòria històrica segueix vigent però que no s'està aplicant i ha recordat que Mariano Rajoy "se la va carregar, deixant a zero el seu pressupost".