El Congrés estudia advertir Cañamero per "intimidar" a Catalá

La mesa del Congrés estudiarà dimarts que ve si és possible algun tipus d' advertiment al diputat de Podem Diego Cañamero per "intimidar" al ministre de Justícia, Rafael Català, després d'haver-se acostat al seu escó a la cambra espanyola amb cartells demanant la llibertat d' Andrés Bódalo - empresonat per haver agredit un dirigent socialista-. Segons han confirmat fonts parlamentàries, la mesa serà la que analitzi aquesta possibilitat, ja que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, no ha pogut cridar a l'ordre Cañamero perquè el ple encara no havia començat.

Els fets han passat uns minuts abans que s'iniciés la sessió de control al govern espanyol d'aquest dimecres, quan Cañamero ha arribat amb dos cartells amb les cares d' Iñaki Urdangarin i Andrés Bódalo amb el lema "Urdangarin, en llibertat a Suïssa"; "Bódalo, un any a la presó a Jaén". El diputat i activista jornaler andalús s'ha acostat amb aquests cartells fins a la bancada que ocupen els membres de l'executiu de Mariano Rajoy i, en concret, a l'escó de Català.

Les mateixes fonts han explicat que tots els grups del Congrés han estat informats al respecte i que tant el PP com el PSOE i Ciutadans han coincidit en la necessitat que aquest ' escrache' no es quedi sense amonestació. Cañamero volia denunciar amb aquesta actuació la " doble vara de mesurar" de la justícia espanyola, que, al seu parer, "maltracta" i fica a la presó a persones que "roben gallines" mentre que altres "viuen a cos de rei".

No és la primera vegada que Cañamero i altres diputats de Podem, entre ells el seu líder, Pablo Iglesias, reclamen la llibertat de Bódalo dins i fora del Congrés i fora d'ell. El 4 de març Iglesias va visitar a Bódalo a la presó de Jaén i allà va denunciar que mentre Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Iñaki Urdangarin continuen lliures, el dirigent del SAT segueix a la presó "per fer sindicalisme". Andrés Bódalo compleix una condemna de tres anys i mig des del 30 de març de l'any passat per agredir un regidor socialista de Jódar (Jaén) el 2012.