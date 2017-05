El Congrés vota avui prorrogar la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya fins al 31 de juliol

El Congrés votarà aquest dimecres al final del ple dels pressupostos prorrogar la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya fins al 31 de juliol. La comissió ha penjat d'un fil els últims dies. Dilluns PP i Ciutadans van vetar l'ajornament amb l'objectiu de liquidar-la el pròxim 9 de juny, malgrat que s'havien compromès a mitjans d'abril a allargar-la fins a finals d'any. Davant d' un motí de la resta de l'oposició, els populars van accedir finalment a ajornar-la fins a finals de juny, tres setmanes més, amb l'objectiu que simplement hi comparegués l'exdirector de la Policia Nacional Ignacio Cosidó el pròxim 6 de juny i s'elaboressin les conclusions.

Però els plans han tornat a canviar aquest matí de dimecres, quan s'ha reunit la junta de portaveus. A petició dels populars i amb l'aval dels socialistes i Ciutadans, s'ha accedit a ajornar-la fins a finals de juliol. Amb tot, els tres partits estan totalment en contra de cridar a declarar els comissaris implicats per no airejar la guerra policial a Interior. Des de principis d'any hi ha un pacte tàcit entre PP i socialistes per evitar amplificar els problemes del ministeri, que podrien repercutir tant en la gestió de l'exministre Jorge Fernández Díaz com en la de l'exministre d'Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Podem ja s'ha compromès a demanar una nova pròrroga dels treballs després de juliol. Llavors, però, qui tindrà l'última paraula serà la diputació permanent del Congrés, ja que aquell mes no és hàbil i no hi ha plens. Des del PDECAt, Carles Campuzano ha acceptat la data del 31 de juliol "per pragmatisme" i tampoc ha descartat sol·licitar una pròrroga en funció de "com evolucioni" la comissió.

Qui ha sigut menys clar és el portaveu provisional dels socialistes al Congrés, José Luis Ábalos, que ha deixat entreveure que no demanaran que es prorrogui la comissió més enllà de l'estiu. En ser preguntat sobre si acceptaran compareixences de càrrecs policials implicats en l'operació Catalunya, ha puntualitzat que només avalaran les compareixences que tinguin a veure amb l'objectiu de la comissió perquè "no vinguin a parlar d'altres propòsits o d'interessos d'algun grup".