El Congrés reprovarà avui el ministre de Justícia, el Fiscal General i el cap de l'a fiscalia Anticorrupció

El Congrés dels Diputats extremarà aquest dimarts la pressió sobre la cúpula fiscal i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, per les presumptes ingerències dels caps de la Fiscalia General, José Manuel Maza, i el d'Anticorrupció, Manuel Moix, en casos de corrupció que afecten el PP. La moció del PSOE tindrà el suport dels grups d'esquerres del Congrés, així com també de Ciutadans, el PNB i els grups catalans, segons ha informat aquest dimarts el portaveu socialista, Antonio Hernando, després de la junta de portaveus.

En el text de la reprovació el PSOE acusa la fiscalia d'"afavorir els interessos dels investigats en aquestes causes" i "obstaculitzar les actuacions dels mateixos fiscals encarregats de les causes", en el que qualifica d'"actuacions inacceptables". Per això, s'acorda en el text la reprovació del ministre de Justícia per la seva "responsabilitat directa en els nomenaments" dels dos caps de les fiscalies i per la seva "ingerència" en les causes judicials. També es reprova Maza i "s'insta el govern espanyol a procedir a destituir-lo", igual que es fa amb Moix.

Tot i aquesta pressió redoblada del legislatiu, el fiscal general de l'Estat, que avui ha continuat la seva gira pels mitjans de comunicació, s'ha escudat en "l'autonomia" del ministeri públic per poder continuar al seu càrrec. En una entrevista a la SER, Maza ha dit que se sent "tranquil" perquè compleix "amb la llei", i ha menyspreat "les opinions de la gent": "Serà qüestió d'ells". Maza ha dit que la seva feina és "molt dura" i l'ha comparat amb "estar en un crematori".

De fet, ha recordat que ell ja va "recomanar" al Congrés que no canviessin la llei per permetre que una majoria parlamentària pogués cessar un fiscal.

També ha defensat la feina de Moix, i ha posat d'exemple els casos que se segueixen contra la delegada del govern espanyol a Madrid, Concepción Dancausa, i al despatx que va fundar el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.