El Congrés silencia la brigada policial de l’operació Catalunya

El PP, el PSOE i Ciutadans no volen que la comissió d’investigació al Congrés sobre l’operació Catalunya es converteixi en un espai per airejar la guerra policial dins el ministeri de l’Interior que va posar en evidència la guerra bruta contra els partits independentistes. Els tres partits han pactat, deixant de banda Podem, ERC, el PDECat i el PNB, que no comparegui cap membre de l’anomenada brigada políticade la Policia Nacional, segons van avançar ahir fonts socialistes.

El veto es va evidenciar ahir durant la reunió -a porta tancada- del grup de treball de la comissió al Congrés, que va traçar el calendari de compareixences. Només n’hi ha dues de clares: la de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i la de l’excap de l’Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso -els protagonistes de la polèmica gravació difosa per Público -, que declararan el 5 d’abril a partir de les quatre de la tarda en la comissió.

Després de mig any de retards, la comissió començarà a caminar de manera precipitada i sense que els partits gairebé hagin pogut tenir accés a la documentació que han requerit. El PP va proposar aquestes dates tenint en compte les revisions mèdiques de l’extitular de l’Interior, convalescent d’una operació important des del novembre, segons fonts del partit. D’aquesta manera es relega per a un segon torn de compareixences la resta de peticions, com la de l’exdirector de la Policia Ignacio Cosidó. Ara bé, les tres forces no volen que en cap cas la comissió serveixi per qüestionar el treball policial de l’última legislatura ni per donar detalls sobre l’existència d’una brigada política, confirmada per l’excomissari del Cos Nacional de Policia José Manuel Villarejo -ara jubilat- l’estiu de l’any passat. És a dir, que no remogui en les clavegueres de la policia ni enfronti encara més comissaris.

Podem, en canvi, busca que la comissió d’investigació acrediti que hi ha hagut una campanya persecutòria contra el seu partit des de les instàncies policials, i no només en contra dels independentistes. La formació lila ha demanat tant la compareixença de Villarejo com del comissari Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, incapaç d’aclarir davant el jutge les proves contra els Pujol. I, finalment, hi ha sumat la del director d’ OK Diario, Eduardo Inda, per les informacions filtrades per la policia en contra de Podem.

No a la compareixença de Rajoy

Però el primer en la llista tant de Podem com també d’ERC i del PDECat és el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. “Entenem que, com a cap del consell de ministres, si la comissió versa sobre presumptes activitats partidistes, ell hi ha de comparèixer”, va defensar ahir la portaveu de la formació lila al Congrés, Irene Montero. Fonts socialistes també van descartar del tot aquesta possibilitat. “El que és necessari és aclarir els dubtes com més aviat millor”, va asseverar el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que va reiterar que, segons la seva opinió, “no hi ha cas ni causa ni responsabilitats polítiques” perquè s’han arxivat les diferents denúncies que s’han produït. El portaveu del PSOE, Antonio Hernando, va defensar que hi hagi dues rondes de compareixences. Primer la prevista de Fernández Díaz i De Alfonso i després una segona ronda que s’hauria d’acordar. Els socialistes no han volgut encara posar noms, de moment, sobre la taula.

L’oposició empeny la comissió sobre la caixa B

La guerra de comissions d’investigació entre el govern espanyol i l’oposició va continuar ahir. Sense sortir del guió, l’oposició va aprovar ahir que la setmana que ve el ple del Congrés debati la creació d’una comissió d’investigació per la caixa B del PP. Els populars no van poder contraprogramar-la a la cambra baixa, però sí al Senat, on tenen majoria absoluta: el ple va aprovar ahir crear una comissió d’investigació per revisar el finançament de tots els partits, que previsiblement engegarà abans que la del Congrés. Els populars van fer aquesta maniobra després que Albert Rivera es despengés per sorpresa de l’acord d’estabilitat i arribés a un pacte amb Podem i el PSOE per forçar la creació de la comissió sobre el finançament del PP.