El Congrés s'obre a endurir l'indult perquè no se'n puguin concedir a corruptes i maltractadors

El ple del Congrés ha aprovat aquest dimarts per unanimitat debatre una proposició de llei del grup socialista per endurir els supòsits en què el govern espanyol pot concedir indults. En concret, el text de la proposta pretén modificar l'actual normativa d'indults, que data del 1870, per tal que no se'n puguin concedir a condemnats per corrupció ni per violència masclista.

Els grups, però han anticipat que presentaran esmenes a aquesta proposició i, en concret, el portaveu del PP, Rafael Hernando, va afirmar que no estan d'acord en la limitació de supòsits que planteja el text perquè deixa fora delictes més greus per una qüestió circumstancial, com a conseqüència de l'auge dels casos de corrupció.

El text que proposa el PSOE també inclou recuperar la necessitat de motivació dels indults, eliminada als anys 80, i que ha agilitat i ampliat els supòsits en què el consell de ministres pot decidir perdonar a un infractor.