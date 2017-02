Congressos estatals: pau a la dreta, guerra a l’esquerra

Els partits espanyols decideixen com volen ser els pròxims quatre anys. Després de tancar un cicle polític més llarg de l’habitual -la repetició electoral va congelar les agendes orgàniques-, l’assemblea nacional de Ciutadans que va començar ahir va donar el tret de sortida a una contrarellotge de congressos en què els partits han de triar els nous lideratges, redefinir-se ideològicament i marcar les estratègies per reforçar el seu pes en la política espanyola.

Els quatre grans partits de l’arc parlamentari espanyol encararan els seus debats orgànics aviat. Després de Ciutadans, la setmana que ve coincidiran els congressos de Podem i el PP, mentre que el PSOE, que ha sortit més escaldat de l’etapa d’incertesa política, i està comandat per una gestora, resoldrà els dubtes orgànics més tard, amb un congrés al juny, precedit d’unes primàries.

Sense maldecaps al PP

Els temps polítics coincideixen. Però les situacions en què arriben cadascuna de les formacions als seus màxims òrgans de decisió són dispars. Mentre que el PP és, a grans trets, una bassa d’oli -s’espera que el congrés serveixi per confirmar el poder absolut i indiscutit del president del partit, Mariano Rajoy-, i a Ciutadans Albert Rivera ha aconseguit ofegar la dissidència interna, els conclaves de l’esquerra prometen focs artificials. Fa setmanes que Íñigo Errejón i Pablo Iglesias han deixat de dissimular la guerra interna que els ha dut a un nivell d’enfrontament inèdit al partit, mentre que el PSOE està instal·lat en un període de preprimàries que s’allargarà mesos i que promet fer saltar espurnes entre els bàndols enfrontats: el de l’exlíder de la formació Pedro Sánchez i el de la presidenta andalusa, Susana Díaz, que, tot i seguir sense aclarir si es vol presentar a les primàries, té tota la maquinària orgànica treballant en la seva precampanya. Al mig, l’exlehendakari Patxi López aspira a recollir els anhels d’unitat i acabar ungit el secretari socialista de la pau.

A més de triar lideratges -ni Rivera ni Rajoy tenen aquest problema, tot i que al PP hi ha dubtes sobre les segones i terceres línies de comandament-, els congressos serveixen als partits per rearmar-se ideològicament i, de nou, aquí l’esquerra està més dividida: Podem es debat entre la moderació d’Errejón i la contundència d’Iglesias i el PSOE decideix si consagra el seu acostament al PP i abraça l’ànima jacobina o recupera els valors socialistes i federalistes.

L’objectiu final serà preparar els partits per millorar els resultats electorals. En això, també, Rajoy té les millors cartes: a més de ser el líder que sortirà més reforçat, només dependrà d’ell que les urnes tornin de manera prematura.

PSOE I PODEM

Pugnes fratricides entre vells amics lluny de la reconciliació

Són dies d’escepticisme al PSOE i a Podem. Dies de preguntar-se fins a quin punt la democràcia interna ajuda els partits a tirar endavant un millor projecte. “S’hauria d’acabar amb els processos de primàries. Obligues el partit a enfrontar-se i acabes perdent la meitat dels millors actius”, admeten fonts socialistes. “El gran drama és l’endemà, veiem impossible la reconciliació”, assenyalen al seu torn fonts pròximes a la direcció de Podem.

Pablo Iglesias i Íñigo Errejón han donat el tret de sortida aquesta setmana a una batalla fratricida pel lideratge de la formació lila. El secretari general del partit ha convertit el congrés de Vistalegre II, que se celebrarà el segon cap de setmana de febrer -coincidint amb el PP-, en una batalla entre famílies en què només és possible que guanyi una estratègia. L’errejonisme posa tota la carn a la graella per evitar un pla de purgues generalitzat que, segons expliquen, ja està traçat des de fa mesos.

La gestora del PSOE aspirava que la guerra a Podem eclipsés el soroll de sabres de cara a les primàries de finals de maig. Però tant l’exlehendakari Patxi López com l’ex secretari general Pedro Sánchez han esgarrat els plans de la presidenta andalusa, Susana Díaz, que encara evita mullar-se i fer oficial la seva candidatura. El consens ja és impossible i les bases socialistes es preparen per a una guerra ben coneguda després del cop a Ferraz del setembre: el xoc entre la baronessa i un Sánchez disposat a batallar fins al final per recuperar el seu tron.

Radicals vs. moderats

Al PSOE la gran diferència és que les purgues ja fa temps que es van produir i tothom té clar que no hi ha ni unitat ni reconciliació possibles. Malgrat el desgast de Sánchez, a Ferraz i a Sevilla han saltat les alarmes després que el rebel exministre Benoît Hamon guanyés les primàries socialistes a França en contra del moderat Manuel Valls. L’exsecretari general del PSOE està disposat a mostrar la seva imatge més a l’esquerra per derrotar Díaz. No recela ara d’aliar-se amb Podem ni negociar amb independentistes. I reviu el somni del que hauria pogut ser un govern d’esquerres si els poders fàctics l’haguessin deixat.

En el fons, en els congressos del PSOE i Podem està en disputa la vella pugna entre les ales més radicals i les moderades d’un mateix partit. Susanistes vs. sanchistes, amb el permís dels afins a López. Errejonistes vs. pablistes. Sánchez busca conquistar aquell votant socialista que han perdut amb l’abstenció per fer Mariano Rajoy president. I Errejón, llançar-se a la caça justament d’aquest votant socialista. El gran interrogant és, si triomfen els dos favorits, Iglesias i Díaz, què passarà amb els electors que recelen dels extrems: una més conservadora, un altre més pròxim a l’extrema esquerra.

El PSOE i Podem es miren de reüll per calibrar quina guerra serà la més cruenta. Els socialistes fa mesos que viuen una travessia del desert, mentre que a la formació lila només tenen ganes d’acabar amb les bronques internes i poder engegar motors per superar la vella esquerra. Però els dos partits saben que, en el fons, a casa seva és gairebé impossible ofegar la crítica interna.

PP

Un lideratge sense rival i amb la crítica interna ofegada

No hi ha dia que passi sense que un polític del PP presumeixi d’unitat. Mirant els veïns de l’arc parlamentari espanyol, els populars cauen una vegada i una altra en l’autocomplaença per la seva cohesió interna. Tenen motius per treure pit: en comparació amb el PSOE i Podem, el seu congrés, que se celebrarà el cap de setmana que ve, serà un recés de pau. El lideratge de Mariano Rajoy no admet discussió. Gairebé literalment, perquè la por atàvica de la dreta espanyola a la divisió interna fa que la direcció del PP tingui un poder gairebé absolut per ofegar la crítica interna. I Rajoy l’ha aprofitat.

Les poques veus que surten del guió són castigades -es va veure en la formació de govern, quan els ministres polèmics van ser els sacrificats-. Sense José María Aznar burxant per la dreta i amb les delegacions territorials més liberals, com Madrid i València, seduïdes a no presentar esmenes polèmiques -defensaven les primàries però se n’han desdit-, el congrés del PP es preveu un passeig militar de Rajoy, en què l’únic dubte orgànic és saber quin serà el futur de la ministra de Defensa i secretària general, María Dolores de Cospedal. Algunes veus demanen que deixi el càrrec orgànic, per incompatibilitat, però l’aversió al canvi del president espanyol i la falta de discreció del candidat a substituir Cospedal al partit, Fernando Martínez Maíllo, apunten que la ministra continuarà com a número dos a Génova.

En l’apartat de les idees, tampoc hi haurà una renovació profunda de l’ideari del partit. Sí que es posarà al dia, amb una agenda intensa de ponències que han rebut milers d’esmenes de les organitzacions territorials. Però no s’alterarà el fons de l’ideari. Algunes qüestions polèmiques, com la maternitat subrogada, el vot en consciència i l’avortament, sí que podran ser discutides en el marc d’aquestes esmenes, però sempre perseguint un objectiu superior: que no es visualitzin divisions internes. Rajoy vol fer servir la unitat i la placidesa del congrés com a fet diferencial del seu partit. Té sort: coincidirà en el temps amb el previsiblement encès congrés de Podem.