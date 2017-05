El Consel Fiscal ajorna a dijous les queixes dels fiscals d'Anticorrupció

El Consell Fiscal ha decidit posposar a aquest dijous la queixa de tres fiscals d' Anticorrupció. Estava previst que es tractés en els primers punts de l'ordre del dia d'aquest dijous, però fonts de la fiscalia han explicat a Efe que se'n parlarà aquest dijous

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha d'examinar la petició d’empara sol·licitada pels fiscals del 3%, José Grinda, Fernando Bermejo i Juan José Rosa. El fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix, va decidir apartar els investigadors del cas que feia tres anys que indagaven en el presumpte cobrament de comissions de Convergència Democràtica de Catalunya.

Moix va decidir apartar els fiscals del 3%, en teoria, per donar més pes a les delegacions territorials del ministeri públic, una decisió que no concorda amb el criteri seguit en altres investigacions. Darrere l’exclusió hi ha dues denúncies contra Grinda, Bermejo i Rosa que els fiscals asseguren -en l’escrit que van enviar a Maza per demanar-li l’empara- que estan “exclusivament dirigides a erosionar l’exercici imparcial” de la seva funció.

Polèmica amb l'operació Lezo

La polèmica pel cas 3% no és l’única que ha d’afrontar el fiscal general de l’Estat en els pocs més de 50 dies que acumula al capdavant d’Anticorrupció.

La Junta de Fiscals ja va tirar per terra les ingerències de Moix en l’ operació Lezo, quan va intentar frenar els escorcolls que afectaven l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, a la presó per les irregularitats en la gestió del Canal de Isabel II. Un cop va veure frustrades les seves intencions, va intentar apartar el fiscal del cas, Carlos Yáñez, que havia expressat la seva disconformitat amb les ingerències de Moix. Li va suggerir que marxés a Granada i acabés amb la seva comissió de serveis a Madrid.

Aquest cap no està en l'ordre del dia del Consell Fiscal, però fonts de la Fiscalia han explicat a Efe que algun fiscal podria incloure el tema en el torn final de preguntes.