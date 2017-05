La Generalitat canvia el seu vot i s'abstindrà a la reunió del Consorci del Palau per decidir si s'acusa CDC

La Generalitat ha decidit finalment canviar el seu vot i s'abstindrà aquest dimarts en la reunió del Consorci del Palau que ha de decidir si l'entitat es persona contra CDC en el judici del cas Palau. Així ho han avançat fonts coneixedores de la decisió a l'ARA, pocs minuts després que hagi començat la a reunió que va convocar l'Ajuntament de Barcelona per forçar el Consorci –que integren la Generalitat, l’Ajuntament, l’Estat i representants de l’Orfeó– a adherir-se a les tesis del fiscal i acusar Convergència d’haver cobrat 6,6 milions d’euros de Ferrovial a través del Palau a canvi d’obra pública. Amb l'abstenció de la Generalitat, la decisió final queda en mans dels els representants de l'Estat i l'Orfeó.

En cas que finalment el Consorci s'acabi personant contra Convergència, l’última paraula la tindrà igualment el tribunal que jutja el cas. Seria qui hauria de decidir si permet al lletrat que representa el Consorci –que ja va elevar a definitives les seves conclusions– si li permet modificar-les. Tot i que no hi ha precedents, fonts judicials opinen que el Consorci encara és a temps d’acusar CDC perquè les defenses encara no han elevat a definitives les seves conclusions i, per tant, el tràmit encara és obert. El primer pas, però, serà el resultat final de la reunió d'aquest migdia, que es preveu tensa.

L Ajuntament va convocar la reunió per intentar canviar la decisió que va prendre el Consorci el 12 de maig, quan la Generalitat va fer valer la seva majoria –afavorida per l’absència dels representats de l’Estat– i va decidir no personar-se contra CDC. Des d’aleshores, però, s’ha multiplicat la pressió sobre el Govern –i en concret sobre el PDECat– per replantejar-se el seu posicionament, fins al punt que dimecres passat tots els diputats del Parlament excepte els del PDECat van votar a favor d’instar la Generalitat a rectificar.

L'Executiu s'ha reunit reuneix aquest dimarts, a la mateixa hora que el Consorci, i la carpeta del cas Palau –que ha fet revifar les tensions entre ERC i el PDECat– torna a ser sobre la taula. El portaveu dels republicans al Congrés, Joan Tardà, va insistir aquest dilluns en la pressió i va dir, a la Cadena Ser, que el Govern “farà el que va dir el Parlament” i acusarà a CDC.