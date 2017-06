Continua el setge a Gordó perquè dimiteixi

La tempesta política contra Germà Gordó perquè entregui l’acta de diputat va començar divendres arran de la imputació pel cas 3% i va continuar ahir amb força. La presidenta del consell nacional del PDECat, Mercè Conesa, va donar suport a Marta Pascal en el front obert amb l’exconseller de Justícia i va subratllar a Twitter que la formació ha de “volar lliure dels processos de corrupció que afecten l’antiga CDC”.

Es va sumar a les crítiques el diputat de JxSí Germà Bel, que, per mitjà també d’una piulada, va assegurar que Gordó abandonarà el grup parlamentari. “No sé si hi haurà 61 o 62 diputats, però segur que només hi haurà un Germà”, va escriure, donant per fet que o passarà al grup mixt o renunciarà al càrrec. A més, va acusar Gordó de “segrestar l’escó en benefici privat”. Algunes veus de JxSí, però, van apuntar a l’ARA que no els “consta” que Gordó ja hagi pres la determinació. Fonts de l’entorn de l’exconseller sostenen que es farà pública els pròxims dies, quan “sigui ferma”.