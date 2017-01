Contraprogramant Bárcenas

Hàbil moviment de fitxa. La ministra María Dolores de Cospedal tria comparèixer dilluns 16 de gener a la comissió de defensa del Congrés per explicar la catàstrofe del Iak-42. La ministra sabia des de fa mesos, esclar, que aquest dilluns 16 presta declaració l’extresorer del PP, Luis Bárcenas, en el judici del cas Gürtel. Una contraprogramació en tota regla. La ministra explicarà que el vol caigut a Turquia que va provocar la mort de 62 militars el 2003 mai s’hauria hagut d’enlairar, mentre que Bárcenas respondrà des del banc dels acusats pels seus propis negocis corruptes amb la trama de Francisco Correa i altres delictes fiscals. En aquest judici no es ventila la comptabilitat B del PP. Això serà a finals del 2017 o el 2018, ves a saber.

La ministra d’estat versus l’extresorer corrupte. Estupenda postal. Cospedal ve a dir: tinc les mans lliures, jo no era al govern de José María Aznar. Però el que sí que hi era, Mariano Rajoy, aleshores ministre de la Presidència i vicepresident primer del govern, ha defensat l’actuació de Trillo el 2003. El març del 2009 va demanar perdó. No li costava res. Ja havia promogut Trillo, un any abans, al càrrec de portaveu de justícia del PP al Congrés. “No quedarà inhabilitat pels segles dels segles”, va explicar llavors. I dimarts 3 de gener, en ser preguntat pel dictamen del Consell d’Estat, va negar saber que existia, però es va cobrir: “Això [el Iak-42] ja estava substanciat judicialment, va passar fa moltíssims anys”. Un altre que també era al govern d’Aznar era Rafael Catalá, llavors secretari d’estat de Justícia. Fins ahir es resistia a demanar perdó, i veu Trillo com una víctima de la bomba explosionada pel dictamen del Consell d’Estat. L’assumpció d’aquest text té rendibilitat per a Cospedal. Li serveix per exhibir poder a l’hora de renovar el seu mandat de secretària general del PP. Treu dividends d’un polític amortitzat com Trillo. ¿I la investigació que ha promès als familiars de les víctimes? Si no es troben els contractes del ministeri de Defensa amb els subcontractistes -a la secció quarta del Consell d’Estat que va fer la instrucció del cas els hi han denegat-, no s’avançarà més enllà del dictamen ja conegut. I tal dia farà un any.