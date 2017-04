El regidor de Cornellà Dani Serrano es presentarà per liderar el PP a la província de Barcelona

El regidor popular de Cornellà de Llobregat Dani Serrano presentarà la seva candidatura per presidir el PP a la província de Barcelona. Tal com va avançar l'ARA, és el nom que sonava amb més força per liderar el partit a les comarques barcelonines. Des que el president del PP català, Xavier García Albiol, va agafar les regnes del partit, va expressar la seva voluntat d'apagar qualsevol pugna interna que hi hagués al territori.

I de moment, ho ha aconseguit a la província de Barcelona, perquè ni el que és ara president del partit en aquesta província, Alberto Villagrasa, ni l'exalcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, no es presentaran, tal com es preveia fa unes setmanes.

En un tuit, Albiol ha confirmat que Serrano li ha presentat la seva candidatura. Una candidatura que anirà acompanyada de la portaveu del PP a Ciutat Vella, Elisabeth Jiménez.

Esta tarde he recibido a @DaniSerrano2015 y @ejimenezcara y me han presentado su candidatura al @PPBarcelona_ . Buena gente con ideas claras pic.twitter.com/wWhbUtq7yd — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de abril de 2017

Serrano era un dels noms que sonava per ser el número dos d'Albiol, però el líder popular va acabar triant el diputat Santi Rodríguez com a secretari general del partit. El regidor de Cornellà no havia entrat tampoc en el repartiment de vicesecretaries que va fer Albiol. El president popular sí que va donar la coordinació d'organització del partit a Elisabeth Jiménez. Ara, els dos formaran tàndem per liderar les files populars a les comarques barcelonines amb el repte de recuperar el terreny perdut en les últimes eleccions municipals.