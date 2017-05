Corominas acusa l'Estat de voler fer "por" i "abusar" amb la querella de compra d'urnes

Després de l'anunci de la Fiscalia d'interposar una querella per voler comprar urnes, els dirigents de Junts pel Sí tanquen files en que la Generalitat té competències per fer-ho. El vicepresident primer de la cambra, Lluís Maria Corominas, que també està investigat per permetre la votació sobre la resolució del referèndum, ha assegurat que l'Estat està "abusant" de les sentències del Tribunal Constitucional i que crea "inseguretat" entre la ciutadania perquè estan passant coses que "no són normals". És per això que, a parer de Corominas, aquesta querella "no s'hauria d'admetre" perquè no té base jurídica.

L'estratègia de l'Estat passa per fer "por" i "amenaçar", segons el vicepresident de la cambra, perquè ni el Govern ni el Parlament tirin endavant el referèndum. En el cas de la compra d'urnes, a més, ha assenyalat que el temor que es vol provocar és major perquè ja hi pot haver un delicte de malversació de fons públics -a més de desobediència i prevaricació- on hi ha penes de presó.

Així, per Corominas, si finalment acaba tirant endavant aquesta querella implicarà anar "enrere molts anys" des del punt de vista democràtic.

En la mateixa línia, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha defensat la compra d'urnes i en cap cas ha qüestionat que serveixin per fer el referèndum. "El Govern segur que fa coses amb rigorositat procedimental", ha assegurat en una entrevista a TVE, i ha declarat que "si volen que ens vinguin a buscar" per comprar urnes. Així, s'ha mostrat compromès amb la ciutadania i el fet de poder votar en un referèndum com a màxim a la segona quinzena de setembre. "Som gent de paraula i complirem la paraula", ha sentenciat.

"No ens sotmetrem a un interrogatori"

Corominas està citat a declarar divendres com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com ja van fer dilluns la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la Mesa , Anna Simó. El vicepresident de la cambra ja ha avançat que no respondrà a les preguntes de la Fiscalia ni la magistrada perquè no vol que se sotmeti a un "interrogatori" el Parlament.

A parer seu, la querella no s'hauria d'haver admès a tràmit perquè en tot moment van complir el "reglament" i la funció de la Mesa del Parlament. Corominas ha insistit que no poden actuar com a un Tribunal Constitucional en miniatura i impedir, pel contingut, actes parlamentaris. La Mesa, segons ha explicat, s'ha de dedicar a controlar que formalment les resolucions compleixin els requisits reglamentaris però no ha d'entrar en el fons de la qüestió.

És per això que Corominas ha defensat que s'arxivi la causa contra ell i la resta de membres de la Mesa del Parlament i ha evitat valorar què passarà si finalment són inhabilitats: "No contemplem aquest escenari".