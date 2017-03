Correa es nega a declarar sobre la caixa B del PP i el jutge li retreu que col·labori "a la carta"

El cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, s'ha negat a declarar aquest dijous davant del jutge que investiga la caixa B del PP, José de la Mata, per donar detalls sobre els papers de Bárcenas. El passat octubre, en l'inici a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares (Madrid) sobre la primera època de la principal tgrama de corrupció que afecta el PP, Correa va posar el ventilador i va dir que amb l'arribada de José María Aznar al poder va rebre comissions de grans constructores com ACS i OHL. “L’any 96 parlo amb Luis Bárcenas i em diu: «Tu tens contacte amb empresaris i jo amb polítics. Intentarem fer gestions per, quan surtin els concursos públics de l’administració, mirar d’afavorir empresaris que després col·laboraran amb el partit»”, va dir.

Arran d'aquesta declaració, el jutge De la Mata va decidir reobrir el cas dels papers de Bárcenas i tornar a citar-lo a declarar en fase d'instrucció. Avui, però, Correa s'ha negat a declarar. Ha transmès, però, la seva voluntat de col·laborar amb la justícia "en totes les peces que siguin necessàries, però en aquest cas". En aquest sentit, el jutge li ha recordat que ha arribat a un acord amb la Fiscalia en què es comprometia a col·laborar i l i ha retret que utilitzi el pacte "a la carta". Correa s'ha negat a fer cap més valoració, segons fonts judicials.

Durant el macrojudici a Gürtel, Correa també va revelar que va fer d'intermediari en el pagament de comissions del 3% al PP per part de grans constructores a canvi d'adjudicacions. “Si teníem èxit, l’empresari em donava comissió i jo me’n quedava una part i l’altra la donava a Bárcenas”, va afegir. Ara, però, s'ha acollit al seu dret a declarar perquè diu que a ho va fer durant 15 hores en el judici i que ara no té res més a dir.

L'empresari Alfonso García Pozuelo (antic propietari de Constructora Hispánica) també s'ha negat a declarar. Durant el judici a Gürtel, va manifestar al tribunal que gran part de les adjudicacions que va guanyar les va obtenir a canvi de comissions. L’empresari, que com Correa ha arribat a un pacte amb la fiscalia per destapar-ho tot, va assegurar que va entregar diners a l’exmarit d’Ana Mato, Jesús Sepúlveda, i al líder de la trama que, segons li va dir, n’entregava una part a Bárcenas.