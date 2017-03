Correa tanca la boca, de moment

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha decidit tancar la boca i ahir es va acollir al seu dret a no declarar en la causa dels papers de Bárcenas davant un jutge visiblement irritat. La conducta, segons fonts jurídiques, va ser induïda per l’empresari Alfonso García Pozuelo.

La qüestió és que el jutge José de la Mata havia decidit reobrir la causa separada dels papers de Bárcenas -encara pendent de data de judici oral- arran de les declaracions d’ells dos en el judici del cas Gürtel. Tant Correa com García Pozuelo havien expressat el desig de col·laborar amb la justícia.

Tot i que l’empresari va arribar a un acord el juliol del 2016 amb la Fiscalia Anticorrupció i va admetre haver pagat diners per adjudicacions a favor de la seva empresa, Constructora Hispánica, les negociacions per a un acord formal entre Correa i la fiscalia van frustrar-se perquè el cap de la trama Gürtel no aportava més informació de la que ja tenia el ministeri fiscal.

Tot i això, el líder de la trama va confessar en el judici oral, com a prova de la seva bona voluntat de col·laboració, que havia muntat, amb Luis Bárcenas, una xarxa de cobrament de comissions del 3% per al PP -i per a ell mateix i per a Bárcenas- a canvi d’adjudicacions. Les gestions es feien en diversos ministeris responsables d’obres i serveis públics.

De la Mata tenia ahir al davant, doncs, els dos personatges que podien aportar dades concretes sobre les donacions, en aquest cas de l’empresa de García Pozuelo, com a pagament de les adjudicacions. Si es confirma que ha sigut així en el cas de Constructora Hispánica, això podria complicar les coses als altres 21 empresaris que figuren com a donants en els papers de Bárcenas, rebatejats com els “papers de Génova” per l’exsenador Luis Fraga, nebot del fundador d’AP Manuel Fraga.

El jutge Pablo Ruz, instructor d’aquests papers, es va veure obligat, davant la pressió del Consell General del Poder Judicial, a acabar la seva comissió de serveis i, davant la inexistència d’indicis, a arxivar les actuacions per als empresaris sense una investigació exhaustiva.

Estratègia judicial

La decisió de García Pozuelo i Correa de no declarar va ser adoptada de manera coordinada per les seves defenses. El líder de la trama va manifestar que vol seguir col·laborant quan el jutge De la Mata li va llegir les seves declaracions en el judici de Gürtel en les quals manifestava la seva voluntat de cooperar amb la justícia. Correa va assenyalar que col·laborarà en les altres sis o set peces pendents del judici. De la Mata va anotar: “Una col·laboració a la carta”.

L’aposta de les defenses de García Pozuelo i Correa és que el jutge De la Mata, que avui divendres prendrà declaració a l’intermediari Plácido Vázquez, tancarà ràpidament la peça separada dels papers de Bárcenas, que va ser reoberta precisament per la declaració d’ells dos al judici de la trama Gürtel. Tot i els seus plans, el jutge sembla interessat a seguir la pista de les donacions presumptament aportades al PP. Les acusacions populars, per la seva banda, proposaran noves diligències.

Fonts judicials estimen que, tot i el silenci d’ahir, Correa no tanca definitivament la porta a aportar detalls sobre la xarxa de comissions i adjudicacions. No ha arribat, encara, el moment.