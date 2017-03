Correa tornarà els 22 milions d'euros que té a Suïssa

El cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha decidit tornar els 22 milions d'euros que té a Suïssa, segons publica ' El País'. Correa ja ha autoritzat formalment al tribunal de l'Audiència Nacional que el jutja a Madrid perquè repatriï 2,2 milions d'euros, així com també al tribunal que el jutja a València, perquè ho faci amb 272.000 euros.

Aquesta decisió implicarà la repatriació dels diners que ara estan bloquejats a Credit Suisse de Suïssa. Si Correa s'hagués oposat a retornar els diners, haurien trigat anys a tornar a Espanya, perquè s'hauria hagut d'esperar que els processos judicials haguessin acabat i les sentències fossin fermes. Amb aquesta acció, el cap de la trama Gürtel pretén obtenir una rebaixa de les condemnes, que anirà en funció de la devolució de quantitats i de la seva col·laboració amb els diferents fiscals.

De totes maneres, els 22 milions d'euros podrien no ser suficients per al total de penes que se li sol·licitin als diferents judicis. De fet, l'advocat de Correa, Juan Carlos Navarro, creu que els diners de Suïssa no arribaran a cobrir tot l'import de la responsabilitat civil que finalment se li demani.

Segons apunta el diari, la intenció de Correra és "col·laborar amb la justícia" per aconseguir que li acumulin totes les penes que es derivin dels diferents judicis i se li puguin aplicar atenuants. El 2009, Correa va complir gairebé quatre anys de presó provisional, i ara el Tribunal Superior de Justícia de València li ha imposat una pena de 13 anys de presó, tot i que estan pendents d'un recurs davant el Tribunal Suprem.