Coscubiela carrega durament contra la diputada de CSQP que va votar a favor del referèndum unilateral

Dures paraules del portaveu del Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela (ICV), contra la seva companya a la coalició d'esquerres al Parlament Àngels Martínez. La diputada, de Podem, va ser l'única del grup parlamentari que va trencar la disciplina de vot dimecres per votar a favor de l'esmena de la CUP als pressupostos que avalava l'ús dels comptes per a un eventual referèndum unilateral.

En declaracions aquest dijous al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio –a partir del minut 33–, Coscubiela va carregar contra la decisió de Martínez: "Una persona que en general no sol venir a les reunions del grup, que en general no fa la feina, que en general no participa, que en general no explica les coses i que, a més, no ens va dir això [que votaria a favor de l'esmena cupaire], a mi em sembla que es desautoritza". El diputat ecosocialista va recordar, a més, que el també diputat i líder de Podem, Albano Dante Fachin, ja va desautoritzar la seva companya de partit "dient que no només no representava CSQP, sinó que no representava Podem".

Àngels Martínez: La diputada de Podem que se suma al referèndum unilateralEn el mateix programa es van reproduir les declaracions de Martínez després de la votació al Parlament, en què va defensar el sentit del seu vot: "Crec que és el més lògic. Amb consciencia ho penso. Defensar de veritat el referèndum implica no només una voluntat, sinó unes partides de finançament que el facin possible".