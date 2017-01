Rajoy rellevarà aviat Trillo i 70 ambaixadors més perquè "toca"

El govern espanyol ha recordat aquest dimecres que té intenció de rellevar Federico Trillo aviat com a ambaixador al Regne Unit juntament amb 70 diplomàtics més perquè "toca" després de gairebé un any en funcions. Fonts de l'executiu han explicat a Europa Press que aquesta decisió no s'emmarca, en cap cas, en la polèmica sobre l'accident del Iak-42, després que el Consell d'Estat arribés a la conclusió que l'exministre de Defensa va ser l'últim responsable polític en la tragèdia a Turquia el 2003, en què van morir 75 persones, entre elles 62 militars espanyols.

Actualment estan pendent de ser nomenats fins a 72 representants del cos diplomàtic que no han sigut rellevats durant els 10 mesos de govern en funcions. Les mateixes fonts recorden també que el mandat dels ambaixadors no acostuma a excedir els quatre anys. Trillo va ser designat per Rajoy el 2012, pocs mesos després que el PP arribés al govern espanyol.

Tot i això, el PP manté l'escut protector entorn a actual ambaixador al Regne Unit. Serà l'actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, qui donarà la cara per ell tant davant les víctimes com al Congrés.

Cospedal ha accedit a reunir-se amb els familiars de les víctimes del Iak-42 la setmana que ve i ha demanat comparèixer a petició pròpia en comissió, després que ahir tant el PSOE, com Podem, IU, ERC i Ciutadans ja registressin sol·licituds de compareixença.

El ministeri de Defensa, però, no especifica quan serà la compareixença. El gener és un més inhàbil al Congrés i no hi ha plens. El PSOE ha anunciat aquest dimecres que demanarà la convocatòria de la comissió permanent perquè convoqui comissions extraordinàries durant el gener i no es deixi passar el temps.

El portaveu dels socialistes al Congrés, Antonio Hernando, ha celebrat la decisió de l'executiu de rellevar Trillo però ha reclamat que no es premiï l'exministre amb cap altre càrrec públic de responsabilitat.