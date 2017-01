Cospedal demana perdó als familiars de les víctimes del Iak-42 per la pressió de l'oposició

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha tornat a acceptar la "responsabilitat patrimonial" del govern espanyol en l'accident del Iak-42 que concloïa l'informe del consell d'Estat, però ha evitat demanar perdó a les víctimes en la seva compareixença inicial. Davant de la insistència de l'oposició, la ministra ha accedit finalment a demanar "perdó" per no haver assumit abans la responsabilitat, però ho ha fet "en paraules d'altres", perquè "hi ha moltes maneres d'expressar-se".

En la seva compareixença a petició pròpia davant de la comissió de Defensa del Congrés, la ministra ha repetit els arguments que ja va donar a les víctimes quan es va reunir amb elles. Davant de diversos familiars del 62 militars que van morir en el succés, la ministra ha asseverat que és una "obligació moral" assumir aquesta responsabilitat i ha insistit que les indemnitzacions ja van ser pagades en el seu moment.

En una intervenció sense mencions a qui llavors era ministre de Defensa, Federico Trillo, Cospedal ha assegurat que el seu ministeri treballa en una resolució que assumeixi les conclusions de l'informe del consell d'Estat que posi fi a la via administrativa. "M'agradaria traslladar-los [a les famílies] la meva intenció que aquest procediment mitigui com a mínim en part el dolor", ha dit.

L'oposició, però, li ha reclamat que demani "perdó" a les víctimes. Tant el portaveu del PSOE al Congrés, Antonio Hernando, com el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han coincidit en aquesta demanda i han afegit també que el president espanyol, Mariano Rajoy, hauria de demanar disculpes. Rajoy era portaveu del govern quan es va produir la tragèdia.

El portaveu de Podem a la comissió, Pablo Iglesias, ha anat més enllà i ha demanat a la ministra si es va pagar amb diners de la caixa B del PP els advocats dels militars acusats pel cas.