Cospedal defensa l’exèrcit com a eina per fer complir la Constitució

El dia de Reis és sempre una jornada d’efervescència militar i espanyolista a Madrid, on cada any se celebra al Palau Reial la Pasqua Militar, presidida des de fa tres anys per Felip VI, capità general de les forces armades espanyoles. Aquest 2017 ha sigut el primer cop que hi ha assistit la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, com a nova ministra de Defensa. I en el seu discurs, marcat per un to càlid cap a les forces armades, tant el rei com Cospedal van fer apel·lacions a la defensa de la sobirania nacional. La més explícita va ser la de la ministra, que va defensar l’exèrcit com una eina “lleial i eficaç” per “garantir el futur d’Espanya” i fer complir la Constitució.

El rei, en canvi, després de l’advertència del discurs de Nadal -en què va avisar que saltar-se la llei porta a “enfrontaments estèrils”-, va limitar-se a animar les forces armades a defensar “sense abaixar la guàrdia” tots “els espais de sobirania”. Després d’haver renegat de l’Espanya plural en la seva primera Pasqua Militar, el 2014, en què va definir Espanya com una “gran nació”, aquest 2017 ha demanat que no “s’estalviïn esforços” per combatre la “xacra” del terrorisme i que l’exèrcit estigui a punt per a qualsevol intervenció internacional.

Cospedal va comprometre’s a treballar perquè la societat espanyola “adquireixi cultura de la defensa”. “Les forces armades són una eina lleial i eficaç per garantir el futur d’Espanya i de l’estat social, democràtic i de dret plasmat a la nostra Constitució. Conscients d’aquesta importància, animo les forces armades a seguir treballant i complint amb el seu deure, amb la mateixa entrega, esforç i entusiasme que ho han fet fins ara”, va concloure durant un discurs que, a diferència del que passava amb el seu predecessor, Pedro Morenés -que sempre s’allargava el doble que el rei-, va durar igual que el de Felip VI, ni un quart d’hora.

Felip VI va reclamar: “[Cal] no estalviar esforços per augmentar la nostra capacitat de prevenció i de resposta davant aquesta xacra [el jihadisme] que posa en perill la nostra societat, renega dels nostres valors democràtics i és un enemic de la humanitat”. Durant el discurs de Nadal, en canvi, el monarca no va fer cap referència a l’amenaça terrorista. A més, va fer una crida a estar a punt per mobilitzar-se en contra del jihadisme. “La seguretat i defensa d’Espanya passen per la nostra voluntat d’actuar, juntament amb els nostres socis i aliats i sota l’empara de la legalitat internacional, en les diferents regions considerades estratègiques per a la nostra nació”, va dir. El rei considera que l’exèrcit espanyol és un dels que gaudeixen de més “credibilitat” en l’àmbit europeu i internacional, i que l’Estat és un “soci lleial i fiable” en tots els compromisos adquirits.

Per explicar la construcció de l’exèrcit espanyol, Cospedal va referir-se a la unió dels regnes de Castella i la Corona catalanoaragonesa amb el casament de Ferran i Isabel la Catòlica i la reconquesta de Granada el 1492, perquè considera que les forces armades actuals són “hereves d’altres que daten del naixement de la història d’Espanya com a nació”. “La història de la construcció de la nostra Espanya es llegeix al mateix temps que la història militar. I així anem fent història, fent forces armades i fent Espanya”, va reblar Cospedal.

Sense referència al Iak-42

Ni el rei ni la ministra de Defensa van tenir cap paraula per a les víctimes de l’accident del Iak-42 del 2003 després que el Consell d’Estat conclogués que el ministre d’aleshores, Federico Trillo, és el responsable polític de la tragèdia.

Pressió per tornar al Festival de la Infància

L’inspector general de l’exèrcit espanyol, Ricardo Álvarez-Espejo, va lamentar ahir que l’exèrcit no hagi tingut representació al Festival de la Infància de Barcelona d’aquestes vacances de Nadal, que s’acaba demà. El representant de l’exèrcit a Catalunya va demanar tornar-hi a participar l’any que ve per “apropar a la infància i joventut aquelles institucions que estan al servei de la societat”. Paral·lelament, va destacar que afronten “amb il·lusió i ànim” la participació prevista al març al Saló de l’Ensenyament.