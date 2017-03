Cospedal no demanarà permís per fer maniobres: "Les forces armades tenen la missió de defensar la integritat territorial"

El govern espanyol no té cap intenció de consultar amb els municipis les maniobres de formació de les forces armades com les que va haver-hi el mes passat a les comarques gironines. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, li ha deixat clar al senador d'ERC Jordi Martí Deulofeu durant la sessió de control al Senat: "No preguntarem si tenim autorització per dia, hora i lloc de com s'han de preparar les tropes. En discrepo, això no es produirà", ha dit.

Militars jugant al gat i a la rata amb manifestants bosc endins

Cospedal ha esgrimit que a Catalunya també actua l'exèrcit. "Les forces armades tenen una " missió constitucional: defensar la sobirania i la integritat territorial i l'exercici dels drets de les llibertats de tots els espanyols, entre ells, molts milions de catalans", ha esgrimit a Deulofeu.

El senador d'ERC ha acusat el govern espanyol d' imposar les maniobres per respondre al procés. Cospedal li ha negat de forma rotunda que "el govern espanyol imposi res", sinó que "exerceix la seva competència en matèria de defensa", ja que és exclusiva de l'Estat.