Cospedal: "El 9-N no es repetirà, farem el que calgui per evitar-lo"

La secretària general del PP i ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha assegurat que el 9-N no es repetirà i que, des del govern, faran el que calgui per impedir-lo, en una entrevista avui a la cadena Cope. Ha deixat clar que "tenen tots els instruments al seu abast" per impedir el referèndum, ja que és un "assalt a les lleis i al model constitucional".

"Davant l'amenaça i el xantatge s'ha d'actuar amb cautela, intel·ligència i determinació" i "el xantatge no es pot acceptar", ha afegit. La secretària general del PP ha advertit a aquells que col·laborin amb la posada d'urnes que, "com ja se sap, hi haurà conseqüències penals" perquè "tothom ha de complir la llei".

Cospedal no ha estat l'única dirigent de les files populars que ha advertit dels mecanismes que té l'Estat per aturar el referèndum. En una entrevista a Antena 3 recollida per l'ACN, la vicesecretària d'estudis i programes del PP, Andrea Levy, ha dit que el govern espanyol està disposat a tot per impedir la consulta."El govern d'Espanya durà a terme des de la proporcionalitat de les situacions que es visquin tot el que sigui necessari perquè no hi hagi un govern que se salti la llei", ha defensat. I en aquest sentit, no ha descartat utilitzar cap instrument per evitar el referèndum: "No és la força, és la democràcia, i la democràcia està de la nostra banda".

Després que diferents dirigents populars titllessin de "cop d'estat" la llei de transitorietat jurídica que prepara el Govern per fer efectiva la desconnexió de Catalunya, Levy ha afirmat que a Catalunya "s'estan atropellant drets i llibertats" i ha posat d'exemple la reforma del reglament del Parlament per tal d'aprovar la llei de transitorietat, ha dit, en "10 minuts".

Preocupació per les filtracions

Cospedal també s'ha mostrat preocupada per les filtracions sobre els casos judicials que han afectat el PP en les darreres setmanes. La ministra ha dit que està preocupada que es produeixin "filtracions en parts interessades i que no s'actuï amb rigor", però que no té por de les decisions judicials.