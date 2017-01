El ministre Catalá admet que el govern espanyol ha de demanar perdó per no haver atès bé les víctimes del Iak-42

Sense admetre cap culpa que se'n derivin responsabilitats penals, el govern espanyol sí que està canviant al discurs respecte a la responsabilitat moral dels seus actes en l'accident del Iak-42 del 2003, quan van morir 62 soldats espanyols en un accident aeri a Turquia. Aquest matí n'han parlat tant la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, com el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

Catalá ha insistit aquest dimecres en què el govern no ha de demanar perdó "per culpabilitat" en l'accident del Iak 42, però ha afegit que "sí, potser, per no haver atès adequadament" als familiars de les víctimes. En una entrevista en Onda Cero, Catalá ha assenyalat que és possible que s'hagin explicat malament quan afirmen que el govern espanyol no ha de demanar perdó perquè no hi ha culpa, encara que ha insistit en el seu argument que demanar perdó "està associat al reconeixement de culpa i aquí no hi ha hagut culpa". De fet, ha subratllat que si les famílies de les víctimes consideren que no han estat ateses adequadament, tenen raó, ja que elles ho senten així, de manera que això "cal corregir-ho i millorar-ho".

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha posat veu -en una entrevista a la COPE, al comunicat emès ahir després de reunir-se amb les víctimes, però s'ha expressat en la mateixa línia. Ha defensat aquest dimecres la decisió que ha pres d' admetre la "responsabilitat objectiva" que va tenir aquest departament en l'accident perquè considera "important" la "reparació moral" a les víctimes per aquesta tragèdia.

Cospedal ha assenyalat que el dictamen del Consell d'Estat deixa clar que " hi ha una relació entre el funcionament del ministeri i la tragèdia", la qual cosa és, ha postil·lat, "bastant evident", i per això es ha pres la decisió de canviar la postura que fins ara havia tingut aquest departament que dirigia Federico Trillo en el moment de l'accident.

"Hi ha reparacions que no són econòmiques", ha dit Cospedal, que ha assenyalat d'altra banda que les reparacions polítiques de Trillo "fa ja molt de temps que es van dilucidar", ha recordat que l'exministre va ser absolt pels tribunals i ha defensat per això que pugui tornar a la seva plaça de funcionari del Consell d'Estat si ho desitja. Si no pogués, ha afegit, seria "terrible".

A més, Cospedal ha retret a un altre exministre de Defensa, José Bono, que digui ara que té documentació en què s'insinuava el cobrament de mossegades per les subcontractes de l'avió, i ha assenyalat que caldria preguntar-li per què no va anar als tribunals quan va tenir coneixement d'aquestes dades.

La ministra ha dit d'altra banda estar "sorpresa" per la notícia que avui publica ABC segons la qual el ministeri de l'Interior, quan era titular el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, va donar 274.000 euros a l'empresa contractista del Iak-42 quatre anys després del accident, i ha assenyalat que "s'haurà de veure en concepte de què" es va fer aquest pagament.