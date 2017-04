Crisi entre ERC i el PDECat per la gravació a Bonvehí

En el moment decisiu del procés el PDECat i ERC han protagonitzat la setmana més tensa de la presidència de Carles Puigdemont. La gravació i posterior filtració d’una conversa del coordinador d’organització del Partit Demòcrata, David Bonvehí, en què parla de buscar un candidat “autonomista” si el procés fracassa ha fet esclatar una crisi entre els dos partits que donen suport al Govern. El número dos del partit que presideix Artur Mas va anunciar ahir que durà el cas a la fiscalia per aclarir si, com sospita el PDECat, van ser dirigents d’ERC els que van enregistrar i filtrar la conversa. Un episodi que malmet la confiança entre dos partits que, tanmateix, provaven ahir d’evitar que les conseqüències del terratrèmol afectin el grup de Junts pel Sí al Parlament, l’executiu català i el seu compromís amb el referèndum.

La difusió per elDiario.es de la gravació ha culminat una setmana marcada per les divisions internes al Govern i els retrets entre els partits que li donen suport. Bonvehí -gravat sense tenir-ne coneixement durant un dinar informal amb càrrecs del partit al Bages- admet que el PDECat triarà el seu candidat en funció del desenllaç del procés. Hi haurà una “figura reconeguda” en cas d’independència, una de “molt independentista” si el procés està en “la voràgine”, i si acaba “en desastre” el partit apostarà per “un candidat autonomista”. Aquesta última declaració va sacsejar dijous la política catalana, i va abonar les veus que apunten que la formació hereva de CDC es pot fer enrere. Un retret que, en privat, dirigents d’ERC i del PDECat es fan mútuament i que s’ha intensificat un cop el procés ha entrat en la fase decisiva després de l’aprovació dels pressupostos.

Dues veus d’ERC a l’àudio

Dijous a la nit, però, el cas va viure un gir inesperat, ja que a l’àudio -tal com va avançar La Vanguardia - s’hi poden sentir també les veus de dos dirigents republicans del Bages -Joan Tardà va confirmar a Catalunya Ràdio que es tracta de Mireia Estefanell i Pere Culell-, que dinaven al mateix restaurant. En concret, per sota de la veu de Bonvehí se sent com Estefanell pregunta en un xiuxiueig a Culell “si ja l’ha passat al partit”, i com ell respon: “Un whats, a Junqueras?” “Sí, al partit i al Junqui”, afegeix ella.

Arran d’aquesta novetat, el PDECat va convocar ahir una roda de premsa a Manresa en què Bonvehí va defensar les seves paraules al·legant que com a responsable d’organització del partit ha de pensar en tots els escenaris possibles, i va anunciar que dimarts registrarà un escrit a la fiscalia per aclarir qui va fer i filtrar la gravació. Al seu costat, en una mostra de suport, hi havia la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, que -tot i que va evitar en tot moment acusar directament ERC de ser els responsables de la gravació- va explicar que ahir mateix havia parlat amb la secretària general dels republicans, Marta Rovira, a qui va reclamar que investiguin els fets i prenguin mesures si es demostra que dirigents del seu partit estaven darrere de la gravació i la seva posterior filtració als mitjans. “Esquerra va actuar amb molta contundència en el cas Vidal i esperem que també ho facin ara, si és el cas”, va apuntar.

Minuts després de la roda de premsa de Pascal i Bonvehí, ERC emetia un comunicat en què negava tenir “qualsevol tipus de relació” amb l’episodi i defensava que són els principals interessats a aclarir uns fets que atribuïen als “enemics del referèndum”. Abans Tardà també assegurava que els republicans no tenen “res a veure amb la filtració” de la conversa.

Preservar la unitat del Govern

Tot i la polèmica, el PDECat i ERC provaven ahir de controlar l’explosió i evitar que la pugna entre els dos partits afecti la feina de Junts pel Sí al Parlament i, sobretot, del Govern. De fet, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras s’han mantingut per ara al marge de la polèmica públicament. Per això Pascal i Bonvehí van subratllar que els dos partits són socis de Govern i comparteixen full de ruta, i van dir que confien que “no hi haurà problema”. “La independència es guanya amb lleialtat i confiança entre els independentistes i també entre partits que compartim govern”, va dir Bonvehí. També ERC, en el seu comunicat, defensava que a dos mesos de tenir data i pregunta tothom actuï amb “la màxima responsabilitat” demostrant unitat i compromís “inequívoc” amb el referèndum.

Tanmateix, l’episodi de la gravació no fa sinó agreujar el clima de desconfiança entre els socis de govern, que ja s’havia anat fent evident durant la setmana. Ahir mateix, Pascal va carregar contra el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, i va titllar de “despropòsit absolut” les declaracions del republicà dijous a l’ACN en què acusava el PDECat de “pensar més en el partit que en el país” per voler marcar perfil al Parlament trencant, si cal, la unitat de vot a Junts pel Sí.

Reconduir la situació en un grup parlamentari en què la convivència -com admeten diverses fonts-és cada cop més complicada serà una feina àrdua. Fonts governamentals consultades per l’ARA reconeixen que “és molest” que hi hagi qui parli d’eleccions quan l’executiu català treballa en el referèndum. Una queixa que fa setmanes que circula entre l’executiu, que creu que no hi ha prou sintonia entre el Govern i els partits i que moltes vegades els toca arrossegar-los per tirar endavant el procés. Dimarts, després de les vacances, l’executiu torna a reunir-se amb la prioritat de refer la unitat.