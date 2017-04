Cristina Cifuentes: "Quan et reuneixes amb homes i et fas la rossa aconsegueixes molt més"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicat en una entrevista al suplement de moda d''El País' algunes interioritats del seu lideratge. Per exemple, ha comentat les bromes que fa amb les seves companyes abans de les reunions, com ara parlar de "sense tacó no hi ha reunió" i què s'ha de fer en una reunió amb homes.

"Està bé frivolitzar en algunes ocasions. Diem 'sense tacó no hi ha reunió' i també que 't'has de fer la rossa'. Quan et reuneixes amb homes i et fas la rossa, però sense abaixar la guàrdia, aconsegueixes molt més". Quan l'entrevistadora li pregunta pel sentit de l'expressió 'fer-se la rossa', Cifuentes sentencia: "Fer-te la tonta, fer com si no en rasquessis ni una".

L'entrevistadora –la periodista Milagros Pérez Oliva– li qüestiona la frase dient-li que hi ha moltes feministes que poden trobar "horrible" l'expressió. Cifuentes ho nega: "El feminisme va canviant. Abans hi havia més estereotips. És com dir que si ets feminista no et pots pintar els ulls, o arreglar-te o posar-te tacons. Tinc amigues que són feministes i van ben arreglades", apunta Cifuentes. La consellera de Presidència, Neus Munté, li ha respost amb contundència per Twitter: "Tinc amigues que són del PP i no diuen tantes tonteries".