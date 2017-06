Cristina Narbona presidirà el PSOE

A falta d'una setmana pel congrés del PSOE, Pedro Sánchez continua perfilant el seu equip. El secretari general dels socialistes aposta per l'exministra de Medi Ambient i actual consellera del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), Cristina Narbona, per presidir el PSOE. Tot i que aquest càrrec no executiu podria ser legalment compatible amb la seva actual tasca en el CSN, Narbona ha decidit dedicar-se exclusivament al partit, decisió que ja ha comunicat a aquest organisme.

Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Roma i professora universitària d'Economia Internacional, la seva dilatada trajectòria professional i política l'han convertit en un referent no només del socialisme i del feminisme sinó també de l'ecologisme, on és reconeguda en l'àmbit nacional i internacional.

A més de complir les funcions de la Presidència que recullen els estatuts del partit, Narbona tindrà precisament un paper rellevant en el desenvolupament del compromís assumit per Pedro Sánchez per propiciar la transició ecològica de l'economia.

El seu perfil i la seva experiència en l'àmbit de l'ecologia i la defensa dels drets de les dones "l'han convertit en una figura de prestigi d'aquest partit i en un referent de la socialdemocràcia", segons indica el PSOE en un comunicat.

Així mateix, aquest partit assenyala que en nova etapa al capdavant de la presidència, Narbona "seguirà treballant, i amb el mateix compromís que sempre ha mostrat, en la construcció d'aquest projecte social, de justícia i equitat que és la raó de ser del Partit Socialista".